مصر والكويت تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

بحث سفير مصر لدى الكويت السفير محمد أبوالوفا، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، شريدة المعوشرجي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية "الكويتية - المصرية" في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء خلال استقبال الوزير شريدة المعوشرجي، للسفير أبو الوفا في قصر السيف بحضور نائبة السفير المصري نورا عبدالهادي.

وخلال اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، شريدة المعوشرجي، عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بجمهورية مصر العربية وحرص دولة الكويت على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي.

من جهته، أعرب السفير أبو الوفا عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين مؤكدا أهمية التنسيق في مواجهة التحديات الراهنة.