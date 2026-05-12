فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

قررت قناة MBC مصر 2 بشكل مفاجئ عدم استكمال حلقة لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

واكتفت القناة بعرض جزء قصير من الحلقة لم يتجاوز 30 دقيقة، قبل أن يتم قطع البث إلى فاصل إعلاني دون استكمال باقي اللقاء، دون توضيح رسمي للأسباب حتى الآن من القناة أو مقدم البرنامج.

وأثار الأمر تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون خبر عدم استكمال الحلقة وسط تساؤلات حول السبب.

وخلال الجزء الذي تم عرضه، تحدث إبراهيم سعيد عن بداياته في لعب كرة القدم في الشوارع، ثم انتقاله إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كما تطرق إلى بعض التفاصيل المؤثرة في الأيام الأخيرة من حياة والدته قبل وفاتها