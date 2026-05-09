تعدى عليها بالضرب وكسر زجاج سيارتها.. القبض على سائق توك توك في جسر السويس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى عليها بالضرب وتكسير زجاج سيارتها وإحداث إصابتها بمنطقة جسر السويس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (ربة منزل "مصابة بجرح بكف اليد" ) وطرف ثان (قائد مركبة توك توك) مقيمان بدائرة القسم ، لخلافات بينهما حول أولوية المرور قام على إثرها الثانى بالتعدى عليها بالسب وتكسير زجاج سيارتها وإحداث إصابتها.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة وقائدها ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.