جودة عالمية وأسعار منافسة.. تفاصيل تعاون الأردن مع قناة السويس لبناء اليخوت

أبهرت هيئة قناة السويس العالم بما أنجزته في مجال صناعة اليخوت السياحية، وهو ما عكسته المشاركات في المحافل الدولية لاستعراض مقومات قناة السويس وخبرتها الواسعة في هذا المجال ، وذلك في إطار تبنى قناة السويس استراتيجية ناجحة في توطين صناعة اليخوت في مصر واستغلال موقعها الفريد في وضع مصر في مكانة بارزة على خريطة سياحة اليخوت العالمية.

وقد أصبحت قناة السويس تمتلك تجربة رائدة في تصنيع اليخوت، وخير دليل علي هذا ، ما شهده لقاء الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ووزير النقل بالأردن، الدكتور نضال مرضي، الذي دعاه عرض تجربة الهيئة الناجحة في مجال الصناعة البحرية، من خلال تنظيم فعالية كبرى تُعقد بالأردن خلال الفترة المقبلة ، بحضور عدد من الدول العربية الشقيقة، بهدف الاستفادة من التجربة وتعزيز أواصر التعاون، إلى جانب تسويق الوحدات البحرية المُصنَّعة بشركات وترسانات هيئة قناة السويس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريق أسامة ربيع ووزير النقل الأردني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة البحرية والتسويق وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج».

وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن التعاون المشترك في مجال الصناعة البحرية بين الدول العربية الشقيقة يطرح العديد من الفرص الجادة، ويتيح تحقيق وفر اقتصادي ملموس، مشددًا على أن شركات وترسانات قناة السويس تمتلك خبرات كبيرة في مجال التصنيع البحري وبناء الوحدات البحرية وفقًا لمعايير جودة عالمية وبأسعار تنافسية.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون مع شركة الجسر العربي وميناء العقبة، في ضوء العلاقات الثنائية المشتركة، بما يدعم التكامل العربي في مجالات النقل والخدمات البحرية.

من جانبه، أشاد الدكتور نضال مرضي بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات اللوجستية بهيئة قناة السويس، وبالجهود المبذولة لتوطين صناعة الوحدات البحرية في مصر، مُبديًا تطلعه إلى التعاون مع الهيئة في مجال بناء اليخوت السياحية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الجانبين.

وتحظي هيئة قناة السويس دائما باشادة دولية بجهود رجالها الأوفياء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اليخوت و المشاركة في خطة تحويل مصر إلى مقصد عالمي لسياحة اليخوت.

كما تعمل قناة السويس علي تنامي دورها نحو تصنيع يخوت تضاهي نظيرتها العالمية من حيث الجودة وتكنولوجيا البناء.

ونجحت شركةEgypt Yachts في تصنيع نماذج عالية الجودة من اليخوت السياحية ، وهي الشركة التي أسستها قناة السويس بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجي توطين صناعة اليخوت.

كما قطعت هيئة قناة السويس خطوات جادة في تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز دولي لسياحة اليخوت، حيث تعمل على تطوير 3 مراين عالمية في مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس تستوعب كافة أنواع اليخوت بمختلف حمولاتها وأحجامها، وانتهت الهيئة فعلياً من تطوير أول مارينا نموذجي لسياحة اليخوت في مصر بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تزيد على 100 يخت.

في الوقت نفسه، نجحت قناة السويس في تحسين تجربة عبور اليخوت والتراكي بالمراين التابعة بمدن القناة الثلاث، عبر تطوير منصة رقمية وتطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة يتميز بواجهة عصرية ويقدم خدمات الحجز الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الخاصة بتقدير رسوم عبور القناة والرسو بالمارينا، فضلاً عن توفير مجموعة من الخدمات الأساسية مثل أعمال الصيانة والتزود بالوقود وغيرها، بما يساعد اليخوت على استكمال رحلاتها.