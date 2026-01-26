قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة .
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
المقادير (لكل 1 كجم لحم):
الكفتة:
• لحم مفروم (بقري أو بقري/ضاني) : 1000 جم
• بصل مفروم ناعم ومصفّى: 150 جم
• بقدونس مفروم: 30 جم
• ثوم مفروم: 10 جم
• ملح: 18 جم
• فلفل أسود: 4 جم
• بهارات كفتة: 6 جم
• كمون: 3 جم
• بابريكا: 5 جم
• كربونات صوديوم (اختياري للطراوة): 1 جم
• دهن/لية مفرومة (اختياري): 50 جم
صلصة الدقوس:
• طماطم مبشورة: 400 جم
• ثوم مهروس: 10 جم
• فلفل أخضر حار مفروم: حسب الرغبة (5–10 جم)
• معجون طماطم: 30 جم
• خل أبيض: 15 مل
• عصير ليمون: 15 مل
• زيت: 20 مل
• ملح: 8 جم
• كمون: 2 جم
• كزبرة ناشفة: 2 جم
الطحينة:
• طحينة خام: 200 جم
• ماء دافئ: 120–150 مل (حسب القوام)
• عصير ليمون: 30 مل
• ثوم مهروس: 5 جم
• ملح: 6 جم
طريقة التحضير:
الكفتة:
1. اخلط كل المكونات جيدًا واعجن 3–4 دقائق لحد ما تمسك.
2. شكّل أصابع أو أقراص.
3. اشوي على فحم/شواية ساخنة أو طاسة جريل حتى النضج والتحمير.
الدقوس:
1. شوّح الثوم والفلفل في الزيت 30 ثانية.
2. أضف الطماطم والمعجون والبهارات واتركها تغلي 8–10 دقائق.
3. أضف الخل والليمون وعدّل الملح.
الطحينة:
1. اخلط الطحينة مع الليمون والملح والثوم.
2. أضف الماء تدريجيًا لحد قوام ناعم وكريمي.