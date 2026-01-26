قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة .

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

المقادير (لكل 1 كجم لحم):

الكفتة:

• لحم مفروم (بقري أو بقري/ضاني) : 1000 جم

• بصل مفروم ناعم ومصفّى: 150 جم

• بقدونس مفروم: 30 جم

• ثوم مفروم: 10 جم

• ملح: 18 جم

• فلفل أسود: 4 جم

• بهارات كفتة: 6 جم

• كمون: 3 جم

• بابريكا: 5 جم

• كربونات صوديوم (اختياري للطراوة): 1 جم

• دهن/لية مفرومة (اختياري): 50 جم

صلصة الدقوس:



• طماطم مبشورة: 400 جم

• ثوم مهروس: 10 جم

• فلفل أخضر حار مفروم: حسب الرغبة (5–10 جم)

• معجون طماطم: 30 جم

• خل أبيض: 15 مل

• عصير ليمون: 15 مل

• زيت: 20 مل

• ملح: 8 جم

• كمون: 2 جم

• كزبرة ناشفة: 2 جم

الطحينة:



• طحينة خام: 200 جم

• ماء دافئ: 120–150 مل (حسب القوام)

• عصير ليمون: 30 مل

• ثوم مهروس: 5 جم

• ملح: 6 جم

طريقة التحضير:

الكفتة:

1. اخلط كل المكونات جيدًا واعجن 3–4 دقائق لحد ما تمسك.

2. شكّل أصابع أو أقراص.

3. اشوي على فحم/شواية ساخنة أو طاسة جريل حتى النضج والتحمير.

الدقوس:



1. شوّح الثوم والفلفل في الزيت 30 ثانية.

2. أضف الطماطم والمعجون والبهارات واتركها تغلي 8–10 دقائق.

3. أضف الخل والليمون وعدّل الملح.

الطحينة:

1. اخلط الطحينة مع الليمون والملح والثوم.

2. أضف الماء تدريجيًا لحد قوام ناعم وكريمي.