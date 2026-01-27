دياب يكشف عن خطة المساهمة فى إعداد المنتخب الوطني للمونديال وحقيقة إلغاء الدوري

كشف النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفه عن خطة اعداد المنتخب لكاس العالم

وأكد دياب، في تصريحاته مع أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لم يطلب إلغاء الدوري ولكن طلب إمكانية زيادة عدد أيام معسكر المنتخب.

وتابع أن الرابطة تعمل منذ بداية الموسم على وضع جدول الدوري بما يراعي مصلحة المنتخب الوطني الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني ، ومع المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم

واكمل ان قبل بداية الموسم كان هناك اجتماع جمعه مع كابتن هاني أبوريدة وكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن، حيث تم وضع جدول الموسم لتحقيق هدفين أساسيين، أولهما انتظام الدوري وثانيهما تلبية متطلبات المنتخب الوطني الأول، واتفقنا على عدد الجولات في بداية الدوري بما يوافق مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم وتصفيات أمم إفريقيا، وكذلك جدول مباريات أمم إفريقيا

وأكمل أن حسام حسن قال إنه يحتاج عدد أيام أكبر للاستعداد لكأس العالم، سيتم العمل على توفير هذه الأيام، ولكن هذا لا يعني إلغاء الدوري، ولا توجد أية نية لإلغاء أي جزء من البطولة، ولا تغيير قواعدها سواء الهبوط أو أي بنود أخرى.

وعن مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا بالمغرب؟ فقال “ كنا نتمنى أن يصل منتخب مصر لأبعد نقطة وأن يفوز بالبطولة استطعنا الوصول إلى نصف النهائي، لكن لم يحالف الجهاز الفني واللاعبين الحظ في الوصول للمباراة النهائية، فهذه هي كرة القدم”.

وتابع “الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن واللاعبون حققوا العلامة الكاملة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ووصلوا لنصف نهائي أمم إفريقيا، الأمور تسير بشكل جيد، وطبيعي أن يتمنى الجميع وصول منتخبنا إلى أبعد نقطة، لكن علينا أن نغلق هذه الصفحة وأن نضع تركيزنا على كأس العالم”.