أجرى اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق رئيس الحي خلال جولته نواب رئيس الحي وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المعنية.

حيث شملت الجولة الوقوف على تفاصيل الأعمال الجارية، والتأكد من الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة لرصف وتطوير الشوارع لضمان أعلى جودة في التنفيذ.

كما حرص اللواء أحمد ثابت على الالتقاء بعدد من المواطنين والأهالي خلال الجولة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشروعات الجاري تنفيذها واحتياجاتهم الخدمية في نطاق الحي، مؤكدًا أن صوت المواطن يمثل ركيزة أساسية في تقييم الأداء وتحديد أولويات العمل الميداني، وموجهًا بسرعة تذليل أي عقبات قد تواجه فرق العمل لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت.