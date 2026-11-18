علّق سو دونغ شيوي، القائم بأعمال قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، على الجولات الدبلوماسية التي أجراها عدد من المبعوثين والممثلين الخاصين الصينيين مؤخرًا في منطقة الشرق الأوسط والخليج والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، مؤكدًا أن بكين تولي اهتمامًا بالغًا بالتطورات في هذه المناطق، وتسعى إلى تعزيز الحوار والتواصل مع جميع الأطراف المعنية، دعمًا للسلام والاستقرار الإقليميين.

جولات دبلوماسية تشمل سبع دول

وأوضح سو دونغ شيوي أن تشاي جيون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، زار إيران وعُمان والمملكة العربية السعودية، فيما أجرى ليو شيان فا، الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية، زيارات إلى إثيوبيا وجيبوتي ومصر، بينما توجه هو تشانغ تشون، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الصينية لشؤون القرن الأفريقي، إلى إريتريا.

وأضاف أن هذه التحركات، التي شملت سبع دول، تستهدف الدفع نحو الحوار وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

تحركات تستند إلى مبادرات الرئيس شي جين بينغ

وأشار إلى أن هذه التحركات تنطلق من المبادرات والمواقف التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب المبادئ الأربعة المتعلقة بالمشاركة البناءة للأطراف المعنية في تسوية القضايا الساخنة في أفريقيا.

ووصف هذه الزيارات بأنها تحرك دبلوماسي مهم تتبناه الصين لاحتواء التوترات الإقليمية، والاضطلاع بدور إيجابي في الحث على السلام ووقف الحرب.

إشادة إقليمية بالدور الصيني

ولفت القائم بأعمال قنصل عام الصين بالإسكندرية إلى أن الأطراف المعنية أشادت، خلال هذه الزيارات، بمبادرات الرئيس شي جين بينغ ومواقفه، معربة عن تقديرها للدور البناء الذي تضطلع به الصين في دعم السلام والأمن بالمنطقة.

وشدد على أن المشكلات لا يمكن حلها باستخدام القوة، مؤكدًا أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة تتمثل في تجنب تصعيد الأوضاع ومنع تجدد القتال.

وقال إن الصين، في مواجهة تحديات السلام والأمن والقضايا الساخنة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تقف دائمًا إلى جانب شعوب المنطقتين، وإلى جانب السلام والتعاون، وإلى الجانب الصحيح من التاريخ.

رؤية صينية لتعزيز الأمن والاستقرار

وأكد أن الصين ستواصل الاسترشاد بمبادرات الرئيس شي جين بينغ ومواقفه، والتمسك بمفهوم الأمن الجديد القائم على الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام.

وأضاف أن بكين ستعمل على تشجيع الأطراف المعنية على الالتزام بالحوار والتشاور، وتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات، ومراعاة الشواغل المتبادلة، وبناء توافق في الآراء بشأن تحقيق السلام.

واختتم بالتأكيد على أن الصين ستواصل بذل جهود دؤوبة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، ودعم مسارات التنمية والازدهار في المنطقة.