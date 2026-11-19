أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن اجتماع القوى الكبرى في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، يعكس تحولات مهمة في موازين القوى الدولية، في ظل تصاعد الصراعات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم.

وأوضح سلامة، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد شردي، المذاع على قناة الحياة، أن اجتماع أكبر القوى الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية في العالم يحمل دلالات مهمة، خاصة في ظل التحديات والصراعات التي تشهدها أوروبا ومناطق مختلفة من العالم.

وأضاف أن أوروبا تواجه أزمات وصراعات ومظاهرات وحالة من عدم الاستقرار، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على لعب دور مؤثر في معالجة الأزمات الدولية الراهنة.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار محاولات إعادة ترتيب مناطق النفوذ على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الصراعات الدولية باتت تستنزف الموارد والإمكانات، وتؤدي إلى حالة من الوهن وعدم الاستفادة من الثروات المتاحة.

وأكد أن القوى الكبرى قد تسعى من خلال هذه التفاهمات إلى إعادة توزيع النفوذ والاستفادة من الموارد، بما يسهم في تهدئة الصراعات وتقليل حدة التوترات الدولية خلال المرحلة المقبلة.