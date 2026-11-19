أوضح اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال في مرحلة التصعيد، ولا يمكن وصف الوضع الحالي بأنه سلام أو مفاوضات حقيقية، في ظل استمرار الضربات المتبادلة والتوترات العسكرية بالمنطقة.

وأشار إلى أن التحركات والجهود التي تبذلها بعض الدول، ومنها قطر، لمحاولة التهدئة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التفاوض الفعلي بين الطرفين، لافتًا إلى استمرار تبادل الضربات والتصعيد، بما في ذلك استهداف إيران لدول بالمنطقة ومراكب.

وأضاف فرج، خلال لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي المذاع على قناة «الحياة»، أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من أي مفاوضات مع إيران يتمثل في منعها من امتلاك سلاح نووي، بينما تحاول طهران استخدام ورقة مضيق هرمز للضغط على واشنطن.

وأوضح أن الخلاف بين الطرفين يتعلق بشروط بدء التفاوض، إذ تطالب إيران بالإفراج عن الأموال والأرصدة المجمدة، والسماح لها بتصدير النفط، قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تشديد الحصار والضغوط على طهران.