أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، دخول نظام الحوكمة إلى منظومة الأحوال الشخصية بالمحاكم، موضحًا أنه بمجرد تسجيل عقد الزواج تدخل بياناته على النظام الإلكتروني بالمحكمة، بما يتيح للمأذون اكتشاف أي مخالفة في العقد لحظة تسجيله بالمحكمة، وليس أثناء إبرام العقد في مكانه.

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المأذون لا يزال يعتمد على الدفاتر الورقية حتى الآن، مشيرًا إلى أن توفير أجهزة إلكترونية للمأذونين تتيح لهم كشف المخالفات في مكان عقد الزواج يمثل تحديًا، نظرًا لارتفاع التكلفة والحاجة إلى بنية تكنولوجية قوية وتوفير خدمة الإنترنت.

ولفت إلى أن تطبيق التحول الرقمي خلال إجراءات إبرام عقود الزواج يتطلب أيضًا تنظيم دورات تدريبية للمأذونين، خاصة أن هناك عددًا منهم لا يجيد التعامل مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة، وهو ما يستلزم تأهيلهم قبل تطبيق المنظومة بشكل كامل.

وأشار الشيخ إسلام عامر إلى أن المأذون يلتزم بتسجيل عقد الزواج خلال 3 أيام، موضحًا أنه في حالة اكتشاف وجود مخالفة في العقد أثناء تسجيله، يقوم بإبلاغ أفراد الأسرة بها.