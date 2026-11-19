كشفت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، عن تطورات حجم الدين الخارجي لمصر، مشيرة إلى أن إجمالي المديونية ارتفع إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، رغم سداد الدولة 38.2 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال عام واحد.

لماذا ارتفع الدين الخارجي لمصر رغم سداد 38.2 مليار دولار؟

وقالت فاتن عبد المعبود إن توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، يسمح بصرف تمويلات جديدة بقيمة نحو 2.3 مليار دولار، يمثل محطة مهمة في مسار برنامج التمويل الحالي، خاصة أنه يأتي في إطار المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأضافت أن مصر تقترب من استكمال برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي مع دخول عام 2027، إلا أن انتهاء البرنامج لا يعني انتهاء العلاقة مع الصندوق أو الإعفاء من الالتزامات المالية والقروض السابقة، مؤكدة أن ملف الديون الخارجية يظل أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تشغل اهتمام المواطنين.

وطرحت الإعلامية تساؤلًا بشأن حجم الديون الخارجية لمصر، وكيف تطور إجمالي المديونية رغم سداد مليارات الدولارات من الالتزامات المستحقة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن بيانات البنك المركزي المصري تكشف عن 3 أرقام رئيسية ترسم صورة واضحة لتطور الدين الخارجي، إذ سجل إجمالي الدين نحو 161 مليار دولار في يونيو 2025.

وأشارت إلى أن مصر سددت خلال الفترة الممتدة من يونيو 2025 حتى يونيو 2026 نحو 38.2 مليار دولار من ديونها الخارجية، وهو ما يعكس حجم الالتزامات المالية التي جرى الوفاء بها خلال عام واحد.

ولفتت إلى أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع رغم هذه السدادات، ليسجل نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بمستواه في يونيو 2025.

وأكدت فاتن عبد المعبود أن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي رغم سداد 38.2 مليار دولار لا يعني عدم الوفاء بالالتزامات، موضحة أن حجم المديونية لا يتحدد فقط بالمبالغ التي تسددها الدولة، وإنما يتأثر أيضًا بالاقتراض الجديد، إلى جانب التغيرات في أسعار العملات.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية قراءة أرقام الدين الخارجي بصورة متكاملة، وعدم الاكتفاء بمقارنة إجمالي المبالغ المسددة بحجم المديونية في نهاية الفترة، مشيرة إلى أن فهم تطورات الدين يتطلب النظر إلى الاقتراض والسداد وتأثيرات أسعار الصرف معًا.