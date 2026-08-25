كاتب: التكنولوجيا تعيد تشكيل الفصول الدراسية وتدعم مهارات المستقبل

أكد الكاتب الصحفي محمد فتحي أن التقنيات التعليمية المبتكرة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية، لما توفره من أدوات تساعد على تحويل الفصول الدراسية التقليدية إلى بيئات تعليمية أكثر تفاعلًا وذكاءً، بما يرفع من جودة الاستيعاب ويمنح الطلاب مهارات تتناسب مع متطلبات المستقبل.

وأوضح محمد فتحي، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن توظيف التكنولوجيا في التعليم لا يقتصر على استخدام الأجهزة والمنصات الرقمية، وإنما يمتد إلى تطوير أساليب التعلم وطرق تفاعل الطالب مع المحتوى الدراسي، إلى جانب مساعدة المعلمين على أداء مهامهم بصورة أكثر كفاءة.

الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة للتعلم

وقال إن الذكاء الاصطناعي يمثل إحدى أبرز التقنيات التي يمكن أن تحدث تحولًا كبيرًا في العملية التعليمية، من خلال مساعدة المعلمين في إعداد خطط الدروس وأتمتة بعض المهام الإدارية، فضلًا عن توفير تجارب تعلم أكثر ملاءمة لاحتياجات كل طالب وقدراته.

وأضاف أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تتيح للطلاب الحصول على شرح ومعلومات بصورة تفاعلية، بما يدعم الفهم ويشجع على البحث والتعلم الذاتي، مع أهمية الاستخدام المسئول لهذه الأدوات والحفاظ على دور المعلم باعتباره عنصرًا أساسيًا في العملية التعليمية.

الواقع الافتراضي والمعزز يجعل التعلم أكثر تفاعلًا

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي تتيح للطلاب خوض تجارب تعليمية يصعب توفيرها بالطرق التقليدية، مثل زيارة المتاحف والأماكن التاريخية بصورة افتراضية أو إجراء تجارب علمية داخل بيئات رقمية آمنة.

وأكد أن هذه التقنيات تساعد المعلم على تقديم المفاهيم المجردة بصورة مرئية وتفاعلية، الأمر الذي يجعل عملية التعلم أكثر جذبًا للطلاب ويسهم في ترسيخ المعلومات.

الفصول الافتراضية تتيح التعلم من أي مكان

وأوضح محمد فتحي أن أنظمة إدارة التعلم الذكية والفصول الافتراضية أصبحت من الأدوات المهمة في التعليم الحديث، حيث تتيح للمعلمين متابعة أداء الطلاب وإدارة الواجبات والمواد الدراسية، بينما تمنح الطلاب إمكانية الوصول إلى المحتوى التعليمي من أي مكان وفي أوقات مختلفة.

وأشار إلى أن هذه الأدوات توفر قدرًا أكبر من المرونة في العملية التعليمية، كما تساعد المدارس والمعلمين على متابعة مستوى الطلاب بصورة مستمرة وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الدعم.

التلعيب يقلل الملل ويزيد تفاعل الطلاب

وأكد أن إدخال مفهوم التلعيب في التعليم من خلال تحويل بعض الدروس والواجبات إلى تحديات وأنشطة رقمية يمكن أن يسهم في زيادة حماس الطلاب وتشجيعهم على المشاركة، خاصة أن أساليب التعليم التفاعلية أصبحت أكثر جذبًا للأجيال الجديدة.

وذكر أن دمج المنافسة والتحديات بصورة مدروسة داخل العملية التعليمية يمكن أن يجعل الطالب أكثر ارتباطًا بالمحتوى الدراسي ويشجعه على التعلم بصورة مستمرة.