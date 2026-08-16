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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد فريد: بوابة إلكترونية شاملة تجمع خدمات هيئة الاستثمار ومنصاتها الرقمية في مكان واحد

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

يأتي ذلك ضمن جولة قي المنطقة الاستثمارية في شملت افتتاح مركز خدمات المستثمرين وتفقد معرض المنتجات الغذائية وعدد من المصانع.

وأوضح الدكتور محمد فريد، أن البوابة الجديدة تم تصميمها كمنصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تبسيط رحلة المستثمر وتيسير إنجاز الخدمات والوصول إلى البيانات الاستثمارية.

وأضاف أن البوابة تجمع في مكان واحد مختلف الخدمات والمنصات التابعة للهيئة، بما يشمل الخدمات الإلكترونية، ومراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والرخصة الذهبية، وخدمات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، ووحدة رعاية المستثمرين.

استفسارات المستثمرين الخاصة بتأسيس الشركات

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن البوابة تتضمن Chatbot ذكيًا متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة، لتقديم الدعم الفوري والإجابة عن استفسارات المستثمرين المتعلقة بتأسيس الشركات، والإجراءات، والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، والأراضي المتاحة للاستثمار، وغيرها من خدمات الهيئة.

ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التحول الرقمي يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير تعامل مجتمع الأعمال مع الجهات الحكومية، بما يسهم في سرعة الوصول إلى المعلومات والخدمات وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية تطوير الخدمات الرقمية وتكاملها بما يسهل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات، ويدعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن البوابة تتضمن محتوى متكاملًا عن بيئة الاستثمار في مصر، مع آليات للتحديث المستمر للبيانات والتشريعات، بما يضمن توفير معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية بالهيئة، ويسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات الاستثمارية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

العامة للاستثمار محافظ القليوبية التحول الرقمي المنطقة الاستثمارية الخدمات الرقمية

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