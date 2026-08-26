قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكاميرا فضحته».. ضبط صغير متهم بسرقة محتويات ماكينة قمامة بالدقي
الأهلي عندي بالحياة .. أول تعليق لإمام عاشور بعد تمديد تعاقده حتى 2030
عمرو أحمد خبير الشئون الإيرانية: الحرب الأمريكية على إيران كانت باباً خلفياً لاستهداف الصين
محمد أضا: اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي «استكمال لريمونتادا الفريق» أمام الشرقية إنبي.. فيديو
اسم الله الأعظم ما هو؟.. ردد أفضل الأدعية التي ورد فيها اسم الله الأعظم لاستجابة الدعاء
الأرصاد: موجة حارة ورطوبة مرتفعة تجتاح البلاد حتى الاثنين المقبل
بين البقاء والرحيل .. إمام عاشور يُربك حسابات الأهلي بعروض سعودية
الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه
200 ألف طالب وافد في مصر.. «التعليم العالي» تراهن على القوة الناعمة وتعزيز موارد الدولة|فيديو
بشرط التطبيع مع إسرائيل.. ترامب يُحيل الاتفاق النووي مع السعودية إلى الكونجرس
خالد الغندور: عموتة يدرس تدوير حراس الأهلي.. والشناوي مرشح لحراسة المرمى أمام زد
لا ضربات ضد طهران.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف سلاحًا جديدًا ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين عالمي وارتفاع محلي.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 26 أغسطس

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
علياء فوزى

تفاوتت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، بينما ارتفعت بشكل طفيف في السوق المحلي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

شهدت أسعار منتجات الحديد والصلب والمواد الخام الرئيسية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الجاري تحركات متباينة، مع ارتفاع أسعار حديد التسليح ولفائف الأسلاك، مقابل تراجع أسعار الخردة والبيلت واللفائف الساخنة الروسية، وفقا لآخر تحديثات بيانات أسواق  الصلب العالمية. 

أسعار خردة الحديد

وسجلت خردة HMS 1&2 (Mix 80:20) في تركيا، منشأ الولايات المتحدة، مستوى 375 دولارًا للطن CFR، بانخفاض قدره 1 دولار للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفع سعر خام الحديد 62% الأسترالي إلى 98 دولارًا للطن CFR، بزيادة قدرها 1 دولار للطن.

 أسعار البيلت 

 تراوحت أسعار البيلت بين 460 و465 دولارًا للطن FOB روسيا، بانخفاض 5 دولارات للطن. 

واستقرت أسعار البيلت الصيني عند 455 دولارًا للطن FOB.

وتداولت أسعار البيلت التركي، منشأ دول الكومنولث المستقلة (CIS)، بين 500 و505 دولارات للطن CFR دون تغيير.

سعر حديد التسليح

وشهد حديد التسليح التركي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت الأسعار بين 580 و595 دولارًا للطن FOB، بزيادة بلغت 8 دولارات للطن. 

واستقرت أسعار حديد التسليح من دول CIS عند 550–560 دولارًا للطن FOB.

وسجلت لفائف الأسلاك التركية ارتفاعًا أكبر، لتتراوح بين 595 و610 دولارات للطن FOB، بزيادة قدرها 20 دولارًا للطن.

وفي المقابل، تراجعت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية إلى نطاق 500–510 دولارات للطن FOB، بانخفاض 5 دولارات للطن، بينما استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد الصيني بسماكة 1 مم عند 530–550 دولارًا للطن FOB.

أسعار الحديد محليا

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري  ليصل متوسط سعره إلى 38458.15 جنيه للطن، بزيادة قدرها 126.53 جنيه، بما يعادل نسبة ارتفاع 0.33% خلال تعاملات اليوم.

وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 40 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر  حديد العتال لنحو  39500 جنيه للطن

بلغ سعر  حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

أسعار الحديد أسعار الحديد عالميا ومحليا أسعار خردة الحديد أسعار البيلت سعر طن الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل

عموتة

مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي

إمام عاشور

مفاجأة.. شوبير يكشف موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي

ظاهرة النينو

تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ

ترشيحاتنا

ممدوح عباس

ممدوح عباس يكشف: قضية جديدة ضد أشخاص بتهمة إعاقة حركة الزمالك

امين عمر

أمين عمر يقود طاقم تحكيم مصري لمواجهة أهلي جدة وأوكلاند.. وعاشور لـVAR

خالد مرسي

تعيين خالد مرسي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي

بالصور

فقدان الوزن المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية .. دراسة تكشف علاقته بمرض خطير

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

حلوى المولد النبوي.. 10 نصائح لتناولها دون الإضرار بالصحة

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد