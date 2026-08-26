تباين عالمي وارتفاع محلي.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 26 أغسطس

تفاوتت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، بينما ارتفعت بشكل طفيف في السوق المحلي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

شهدت أسعار منتجات الحديد والصلب والمواد الخام الرئيسية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الجاري تحركات متباينة، مع ارتفاع أسعار حديد التسليح ولفائف الأسلاك، مقابل تراجع أسعار الخردة والبيلت واللفائف الساخنة الروسية، وفقا لآخر تحديثات بيانات أسواق الصلب العالمية.

أسعار خردة الحديد

وسجلت خردة HMS 1&2 (Mix 80:20) في تركيا، منشأ الولايات المتحدة، مستوى 375 دولارًا للطن CFR، بانخفاض قدره 1 دولار للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفع سعر خام الحديد 62% الأسترالي إلى 98 دولارًا للطن CFR، بزيادة قدرها 1 دولار للطن.

أسعار البيلت

تراوحت أسعار البيلت بين 460 و465 دولارًا للطن FOB روسيا، بانخفاض 5 دولارات للطن.

واستقرت أسعار البيلت الصيني عند 455 دولارًا للطن FOB.

وتداولت أسعار البيلت التركي، منشأ دول الكومنولث المستقلة (CIS)، بين 500 و505 دولارات للطن CFR دون تغيير.

سعر حديد التسليح

وشهد حديد التسليح التركي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت الأسعار بين 580 و595 دولارًا للطن FOB، بزيادة بلغت 8 دولارات للطن.

واستقرت أسعار حديد التسليح من دول CIS عند 550–560 دولارًا للطن FOB.

وسجلت لفائف الأسلاك التركية ارتفاعًا أكبر، لتتراوح بين 595 و610 دولارات للطن FOB، بزيادة قدرها 20 دولارًا للطن.

وفي المقابل، تراجعت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية إلى نطاق 500–510 دولارات للطن FOB، بانخفاض 5 دولارات للطن، بينما استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد الصيني بسماكة 1 مم عند 530–550 دولارًا للطن FOB.

أسعار الحديد محليا

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري ليصل متوسط سعره إلى 38458.15 جنيه للطن، بزيادة قدرها 126.53 جنيه، بما يعادل نسبة ارتفاع 0.33% خلال تعاملات اليوم.

وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 40 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال لنحو 39500 جنيه للطن

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.