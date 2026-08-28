عراقجي: إعادة الدبلوماسية مع أمريكا ليست مستحيلة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن استئناف المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة «ليس مستحيلًا»، لكنه أوضح أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير واشنطن نهجها تجاه طهران، والعمل على بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران.

وجاءت تصريحات عراقجي عقب مباحثات أجراها في طهران مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والعسكرية الأمريكية على إيران، بينما تؤكد واشنطن عدم وجود مفاوضات جارية حاليًا بين البلدين.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه أجرى «مناقشات بناءة» مع المسؤول القطري، مشيرًا إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها «ليست مستحيلة».

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن استئناف المفاوضات يتطلب إدراك الولايات المتحدة أن سياسة الضغط لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن تغيير النهج الأمريكي يمثل شرطًا أساسيًا للعودة إلى المسار الدبلوماسي.