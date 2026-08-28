قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة بـ 2 مليار جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون
روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع
طالبة عين شمس تحصد المركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية
مش عايزة تديهم فلوس.. القبض على شخصين تعديا على والدتهما بالضرب بالسيدة زينب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتحذر من أمواج 4 أمتار وشبورة كثيفة
من عائلة واحدة.. 4 شهداء فلسطينيين وإصابة آخر في غارات وإطلاق نار إسرائيلي بغزة
ربنا نجاهم من الموت ..إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة - طنطا" إثر السرعة الزائدة..صور
هيئة إدارة الكوارث في نيبال: ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 538 شخصا
الداخلية تنفي وجود إضرابات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
إنجاز غير مسبوق.. روبوتات بشرية تحصد 46 ميدالية بينها 18 ذهبية | فيديو
الأزهر ومفتي الجمهورية يعزيان الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويدعوان لرفع البلاء عن شعبها الشقيق
شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عراقجي: إعادة الدبلوماسية مع أمريكا ليست مستحيلة

عراقجي
عراقجي
رحمة سمير

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن استئناف المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة «ليس مستحيلًا»، لكنه أوضح أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير واشنطن نهجها تجاه طهران، والعمل على بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران.

وجاءت تصريحات عراقجي عقب مباحثات أجراها في طهران مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والعسكرية الأمريكية على إيران، بينما تؤكد واشنطن عدم وجود مفاوضات جارية حاليًا بين البلدين.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»، إنه أجرى «مناقشات بناءة» مع المسؤول القطري، مشيرًا إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها «ليست مستحيلة».

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن استئناف المفاوضات يتطلب إدراك الولايات المتحدة أن سياسة الضغط لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن تغيير النهج الأمريكي يمثل شرطًا أساسيًا للعودة إلى المسار الدبلوماسي.

أمريكا عراقجي واشنطن إيران طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

الزمالك

على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟

ترشيحاتنا

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

اعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

المزيد