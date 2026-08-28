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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سكرتير عام كفر الشيخ : المجتمع المدني حجر الزاوية في دعم أطفال الضمور العضلي

من داخل منزل الطفل يوسف
من داخل منزل الطفل يوسف
إسراء صبري

أكد اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها ودعم الحالات المرضية، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني في مواجهة مرض الضمور العضلي.

وأوضح خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن ظاهرة إصابة الأطفال بالضمور العضلي تمثل تحديًا، لافتًا إلى وجود ما يقارب 2800 حالة، وفقًا للمعلومات المتاحة لديه، مشيرًا إلى أن عدد الحالات في محافظة كفر الشيخ لا يتجاوز نحو 5 أو 6 حالات.

وأكد أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وتسعى إلى رعاية الحالات الموجودة بها، مشددًا على أن المجتمع المدني يمثل «حجر الزاوية» في دعم جهود الدولة، خاصة أن الدولة لا تستطيع القيام بكل الأدوار بمفردها.

وأشار إلى استعداد المحافظة لمواصلة دعم أبنائها والتعاون مع مختلف الجهات للمساهمة في توفير الرعاية اللازمة للأطفال المصابين بالضمور العضلي.

كفر الشيخ مرض الضمور العضلي الضمور العضلي

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