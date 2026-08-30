رئيس قوى عاملة النواب : 75 طلب إحاطة حسمت أزمة المعاشات

علق الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الأزمة الأزلية التي تواجه الخريجين الجدد عند محاولة الاندماج في سوق العمل، حيث يكتفي الكثيرون بالشهادة الدراسية فقط لتتولد لديهم صدمة عدم ملائمة مؤهلاتهم لمتطلبات السوق الفعلية، مؤكدًا أن هذا التحدي كان واقعًا ملموسًا قبل نحو عقد من الزمان، إلا أن الدولة تنبهت له بوضوح منذ عام 2016؛ فمع التطور التكنولوجي الهائل والتحول الرقمي السريع، ظهرت حاجة ملحة لمهارات إضافية تفرض نفسها على الشباب.

وأوضح "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد دسوقي، ببرنامج "حكايتنا اليوم"، المذاع على قناة "النهار"، أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث جرى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة من الشركات الدولية الكبرى لتوفير 100 ألف دورة تدريبية مجانية للشباب، مشيرًا إلى أن هذه الدورات ركزت على الوظائف الحديثة المستحدثة مثل البرمجة والتحول الرقمي، لتشكل إضافة حقيقية للمؤهل الدراسي وتمنح الخريج فرصة حقيقية ومنافسة قوية في سوق العمل.

وكشف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الأسباب الجذرية لشكاوى المواطنين المتعلقة ببطء صرف المعاشات، مشيرًا إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات كانت تعتمد سابقًا على نظام نصف إلكتروني يجمع بين الحوسبة والأعمال اليدوية، في وقت تتزايد فيه أعداد المستفيدين الداخلين والخارجين إلى منظومة المعاشات بمئات الآلاف سنويًا، مشيرًا إلى أنه من أجل القضاء على هذه التحديات جذريًا، قامت الهيئة بالانتقال إلى نظام إلكتروني كامل، وكأي عملية تحول تقني واسعة النطاق، شهدت الفترة الممتدة منذ بدء تطبيق المنظومة في شهر فبراير الماضي بعض التعثرات وتأثيرًا طفيفًا على صرف مستحقات بعض المواطنين.

وأكد أن البرلمان لم يتوانَ عن أداء دوره الرقابي؛ حيث تقدم نحو 75 نائبًا بطلبات إحاطة تم مناقشتها بشكل موسع داخل لجنة القوى العاملة بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحًا أن هذه التحركات أسفرت عن التوصل لحل حاسم ودائم، تمثل في انتظام عمل المنظومة بشكل كامل ومستقر.

وطمأن أصحاب المعاشات قائلا: "أصحاب المعاشات لهم حقوق كثيرة علينا يجب أن نؤديها في الوقت المناسب.. وأي حالات فردية بسيطة تُعرض حاليًا على الهيئة يتم تداركها وإنجازها في لحظات، وأصبح الملف برمته في طريقه المحسوم والمنتهي".