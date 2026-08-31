رجال الأعمال المصريين: 4.5 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية

قال الدكتور شريف سليمان، عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين والخبير الاقتصادي، إن الصادرات الغذائية المصرية سجلت نحو 4.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى، مشيرًا إلى أهمية تحليل مكونات هذه الصادرات لتحديد القطاعات الأكثر نموًا والفرص المتاحة لزيادة قيمتها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية يوستينا يوسف، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ صادرات الخضر والفاكهة والمشروبات تمثل نحو 1.2 مليار دولار، وتشمل المعلبات وتصنيع الخضر والمركزات والعصائر والصلصات، مؤكدًا أهمية هذا القطاع ضمن مكونات الصناعات الغذائية المصرية.

وتابع، أن صادرات الخضر والفاكهة المجمدة بلغت قرابة مليار دولار، مشيرًا، إلى أن هذا القطاع يمتلك فرصًا جيدة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، إلى جانب صناعات الحلوى والبسكويت والشوكولاتة التي يرى أنها تمتلك بدورها فرصًا كبيرة للنمو.

وأشار إلى أن التركيز على القطاعات الثلاثة الرئيسية، وهي صناعات الخضر والفاكهة والمشروبات، والخضر والفاكهة المجمدة، والحلوى والبسكويت والشوكولاتة، يمكن أن يسهم في زيادة القيمة المضافة للصادرات الغذائية المصرية.

وأوضح، أن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج يرتبط بانخفاض حجم المدخلات المستوردة المستخدمة في إنتاجه، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات، مثل الزيوت، تعتمد على استيراد المادة الخام ثم إعادة تكريرها وتعبئتها قبل تصديرها، وهو ما يجعل القيمة المضافة فيها أقل.

وأكد أن المنتجات التي تُزرع خاماتها في مصر وتخضع لعمليات صناعية داخل البلاد قبل تصديرها تحقق قيمة مضافة أكبر، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز قيمة الصادرات المصرية.

وشدد على أهمية الاهتمام بجميع مكونات الصادرات الغذائية، مع تحديد أولويات واضحة للقطاعات التي تمتلك قدرة أكبر على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وزيادة عائدات التصدير.



