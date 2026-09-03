ترامب: لدينا مخزونات هائلة من الذخائر تفوق احتياجات العملية العسكرية في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات شبه غير محدودة من الذخائر المتوسطة والعالية الجودة، تفوق بكثير ما يمكن أن تستخدمه في العملية العسكرية في إيران أو في أي حرب أخرى، وهو أمر قال إنه غير مرجح بشدة.

وأضاف ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) أن الولايات المتحدة تنتج الذخائر بمستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنها تقوم بتخزينها والاستعداد لمواجهة أي طارئ محتمل.

وأوضح أن الولايات المتحدة تحتفظ بهذه الذخائر لاستخدامها هي، بدلًا من بيعها للآخرين، لكنه أشار إلى أن مبيعات الأسلحة إلى الحلفاء ستُستأنف قريبًا.

وقال ترامب إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن قدمت لأوكرانيا ذخائر بكميات تفوق بكثير ما استخدمته الولايات المتحدة في إيران، وذلك دون أن تتحمل أوكرانيا أي تكلفة.

وأضاف أن مئات المليارات من الدولارات قُدمت إلى أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) مجانًا، موضحًا أن أوروبا كانت ستتحمل تكلفة هذه المساعدات لو طُلب منها ذلك، وأن الولايات المتحدة ستطالب باسترداد تلك الأموال، وإن كان ذلك "متأخرًا بعض الشيء".