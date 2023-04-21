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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن أغلى وأفخم سيارة صينية في التاريخ .. تفاصيل

السيارة هونشي  L5
السيارة هونشي  L5

أعلنت شركة هونشي الصينية ، عن تدشين الجيل الثاني الجديد لموديل  L5 خلال فعاليات معرض شانغهاي للسيارات الذى أقيم خلال الفترة الماضية .

السيارة هونشي  L5

وأوضحت شركة هونشي الصينية ، ان السيارة L5 من الجيل الثانى تعتبر أفخم وأغلى سيارة سعراً في السوق الصيني، بتصميم كلاسيكي جذاب ممتزج بلمسات عصرية، وفتحت العلامة باب الطلبات بالفعل على السيارة الملفتة للنظر.

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واحتفظت السيارة L5 من الجيل الثانى بهويتها في الجيل الثاني مع بعض التحديثات الهادئة، والتي تشمل شبك أمامي أطول من الكروم، واكصدام أمامي معدل، ومصابيح نهارية جديدة، بعد طرحها للمرة الأولى في عام 2014 .

السيارة هونشي  L5

وظهرت السيارة هونشي  L5، بمصابيح أمامية كلاسيكية صريحة مدمجة في المقدمة بشكل أنيق، وترتدي هذه النسخة طلاءً يجمع بين الأبيض والازرق ويضمن لفت النظر وخطف الأبصار.

السيارة هونشي  L5

اما المقصورة الداخلية للسيارة هونشي  L5، فتاتى بنفس الجمع بين التصاميم الكلاسيكية والعصرية في المقصورة، بمقود مبسط ولوحة قيادة تحتوي على 3 شاشات عملاقة، وتستمر السيارة بمجموعة كبيرة من الأزرار على لوحة القيادة والكونسول الأوسط للتحكم في بعض الإعدادات.

السيارة هونشي  L5

أشارت التقارير المحلية إلى انطلاق هونشي L5 الجديدة بمحرك 8 سلندر تيربو بشكل قياسي، وجدير بالذكر أن الجيل السابق توفر بمحرك 8 سلندر تيربو 4.0 لتر بقوة 381 حصان أو محرك 6.0 لتر 12 سلندر .

السيارة هونشي  L5

اما عن أسعار السيارة هونشي  L5 الجديدة ، فلم تعلن الشركة عن اى معلومات عنها حتى الان ، ولكن بدأ سعر الجيل السابق منها من 830 ألف دولار في الصين.

شركة هونشى الصينية السيارة L5 هونشي الصينية

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