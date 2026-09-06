تدريب طلاب التربية العملية بالمدارس للعام الدراسي الجديد بدمياط

عقد اليوم اجتماع موسع بمقر كلية التربية بدمياط الجديدة لبحث آليات تفعيل وتطوير برنامج التربية العملية للطلاب المعلمين بالمدارس خلال العام الدراسي 2026/2027.

​شهد الاجتماع حضور ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، و الدكتورة أماني عوض، عميد كلية التربية، إلى جانب الدكتور محمد جمعة، وكيل الكلية، والدكتورة رحاب البراشي، مدير عام التعليم العام، ولفيف من أساتذة الكلية وموجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية.

​استهدف اللقاء وضع أطر تنظيمية محكمة تتضمن توزيع الطلاب على المدارس بمختلف المراحل، وتحديد آليات الإشراف الميداني، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى لطلاب الكلية واكتسابهم الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل، مع دعم المنظومة التعليمية بالمدارس بالكوادر المتميزة.

​وأكد ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حرص المديرية على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب كلية التربية داخل المدارس، قائلًا: "إن التدريب الميداني هو حجر الزاوية في بناء شخصية المعلم العصري، ونسعى من خلال هذا التعاون المثمر إلى فتح أبواب مدارسنا أمام الطلاب لإكسابهم المهارات التدريسية والإدارية الواقعية، مما يسهم بشكل مباشر في تطوير جودة التعليم داخل الفصل وتأهيل جيل جديد يمتلك أدوات المستقبـل".

​من جانبها، أشادت الدكتورة أماني عوض، عميد كلية التربية، بالشراكة الإستراتيجية مع مديرية التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الكلية تولي اهتمامًا بالغًا بالجانب التطبيقي لطلابها، وأضافت: "يهدف هذا التنسيق المباشر إلى دمج المعارف الأكاديمية بالخبرات الميدانية لطلابنا للعام الدراسي المقبل، حيث نثمن جهود تعليم دمياط في توفير البيئة التدريبية الملائمة التي تمكن الطلاب من ممارسة مهنة التدريس بفعالية وتلبي متطلبات سوق العمل المتطورة".

​واختتم الاجتماع باتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ خطة التربية العملية وتذليل أي عقبات، مع التقييم المستمر لأداء الطلاب ميدانيًا لضمان تحقيق الأهداف التربوية والتنموية المرجوة.