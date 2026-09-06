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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 سفينة، بينما غادر 13 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30827 طنا تشمل 6100 طن علف بنجر و 1742 طن جبس معبأ و 8800 طن يوريا و 1337 طن حديد و 78 طن برسيم حجازى و 12770 طن بضائع متنوعة .

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 57106 أطنان تشمل : 45850 طن ذرة و 10159 طن خردة و 1097 طن بضائع متنوعة ..بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 760 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 558 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2459 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 879 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 33913 طنًا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4257 حركة.

ميناء دمياط السفن المركز الإعلامي

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