قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوناثان تي جيليام: أمريكا تستهدف المنظومة الاقتصادية الإيرانية
توجيهات عاجلة من وزير السياحة لدعم مصابي حادث العمرة.. وتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالتهم
ننشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات لدعم أعمال التنسيق الإلكتروني للتعليم الفني
قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها
إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر
الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة| تفاصيل
زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة
مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي
أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على 4 حراس عقارات وضعوا حواجز بالشارع فى مصر الجديدة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية  بالقاهرة ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من آخرين لقيامهم بوضع حواجز حديدية أمام عدد من العقارات بأحد الشوارع بمصر الجديدة بالقاهرة. 


 وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 4 حراس عقار - مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) ، وبمواجهتهم أقروا بوضعهم الحواجز المشار إليها لحجز أماكن ركن السيارات الخاصة بقاطنى العقارات محل عملهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الحواجز المشار إليها. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى حواجز حديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الطبيب الأردني احد ضحايا حادث نويبع

رحل قبل الزفاف بـ12 يومًا.. أحمد أنهى سنوات الغربة وبقيت له 8 ساعات على التخرج فاختطفه حادث نويبع

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي: الجامعات تواصل تقديم خدماتها لطلاب الشهادات الفنية بمراكز الحاسب الآلي

محطات السكك الحديدية

«السكة الحديد» توضح حقيقة ما نُشر بشأن مستوى المقاعد المخصصة للركاب بالمحطات

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: ليالي الجنوب الحزينة

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: واحة الدعم الوجداني ومحضن التكامل الإنساني

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: التاريخ الضريبي بين الطرافة والدهشة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

المزيد