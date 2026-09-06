القبض على 4 حراس عقارات وضعوا حواجز بالشارع فى مصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من آخرين لقيامهم بوضع حواجز حديدية أمام عدد من العقارات بأحد الشوارع بمصر الجديدة بالقاهرة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 4 حراس عقار - مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) ، وبمواجهتهم أقروا بوضعهم الحواجز المشار إليها لحجز أماكن ركن السيارات الخاصة بقاطنى العقارات محل عملهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الحواجز المشار إليها.