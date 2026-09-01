أخبار التوك شو| وزير الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة للاستفادة من قوة السوق المحلي.. والإسكان: احتساب دخل الأسرة يشمل راتب الزوجين معًا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



11 لانشاً وشراكة مع اليابان وربط إلكتروني بالمستشفيات.. تفاصيل خطة تطوير الإسعاف المصري

كشف الدكتور أبو اليزيد، مدير التخطيط بالمعهد القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية، عن ملامح خطة التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة الإسعاف، والتي تستهدف تعزيز أعداد العاملين، ورفع كفاءة المسعفين والسائقين، والتوسع في نقاط الخدمة، إلى جانب تطوير خدمات الإسعاف النهري والبحري.



وزير الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة للاستفادة من قوة السوق المحلي

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف جذب وتشجيع استثمارات داخلية موجهة إلى السوق المحلي، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم الادخار، إلى جانب ضمان استدامة هذه الاستثمارات واستمرارها لفترات طويلة.



«مبروك» في ثانية.. إيهاب عبد الواحد يكشف مفاجأة عمرو دياب

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد عن كواليس تعاونه مع الشاعر مصطفى حدوتة في أحد الأعمال الغنائية التي وصلت إلى الفنان عمرو دياب، موضحًا أن فكرة تقديم الأغنية لـ«الهضبة» لم تكن مطروحة في البداية على الإطلاق.



القومية للأنفاق تكشف عن موعد التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع

قال اللواء الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن معدلات تنفيذ محطات الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الممتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح، وصلت إلى نسب مرتفعة تتراوح بين 80% و85%.



نشأت الديهي: إصلاح التعليم "معركة حقيقية" وتخفيف أعباء "السبلايز" عن الأسر ضرورة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، على أهمية منح القائمين على تطوير منظومة التعليم الفرصة الكاملة لاستكمال ما بدأوه من خطوات، مشددًا على ضرورة الوصول إلى رؤية متكاملة تراعي مختلف جوانب العملية التعليمية، بما يحقق المصلحة العامة للطلاب وأسرهم.



متحدث التعليم يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بوزير التربية والتعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لخطوات إصلاح وتطوير منظومة التعليم.

الإسكان الاجتماعي: احتساب دخل الأسرة يشمل راتب الزوجين معًا

قالت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحد الأقصى لدخل الأسرة في برامج الإسكان الاجتماعي يُحتسب على أساس إجمالي دخل الزوج والزوجة، موضحة أن الصندوق يعتمد على عدة آليات للتحقق من صحة بيانات الدخل المقدمة من المتقدمين.



متحدث التعليم يكشف تفاصيل اختبار تحديد مستوى اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبار تحديد مستوى اللغة العربية المقرر تطبيقه على طلاب المدارس الدولية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، مؤكدًا أن الاختبار لا يُحتسب ضمن درجات الطالب، وإنما يستهدف تحديد نقاط القوة والضعف لديه، تمهيدًا لوضع برنامج علاجي لدعم وتنمية مهارات اللغة العربية.

نقيب الفلاحين: وفرة في الأسواق والطماطم تواصل جنون الأسعار.. ومصر تقترب من الاكتفاء الزراعي

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الأسواق المصرية تشهد حاليا توافرا كبيرا في مختلف المنتجات الزراعية، موضحا أن أسعار العديد من المحاصيل أصبحت مناسبة للمستهلكين، في الوقت الذي تظل فيه بعض السلع، وعلى رأسها الطماطم، عرضة لتقلبات سعرية حادة.



مصطفى كامل يحسم الجدل حول خلافه مع بهاء سلطان: إنسان طيب حقيقي وصوته يدرس

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود خلافات بينه وبين الفنان بهاء سلطان، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تشهد أي خلافات، وأن معرفته به تعود إلى سنوات طويلة.