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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الفلاحين: وفرة في الأسواق والطماطم تواصل جنون الأسعار.. ومصر تقترب من الاكتفاء الزراعي

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين
محمد البدوي

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الأسواق المصرية تشهد حاليا توافرا كبيرا في مختلف المنتجات الزراعية، موضحا أن أسعار العديد من المحاصيل أصبحت مناسبة للمستهلكين، في الوقت الذي تظل فيه بعض السلع، وعلى رأسها الطماطم، عرضة لتقلبات سعرية حادة.

آليات التسعير وحجم المعروض

وأوضح أبو صدام، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه محمد جوهر وأحمد دياب، أن الطماطم تعد من المحاصيل التي تشهد ما وصفه بـ«جنون الأسعار»، إذ ترتفع وتنخفض أسعارها من وقت لآخر وفقا للظروف المناخية وآليات التسعير وحجم المعروض في الأسواق.

وأشاد نقيب الفلاحين بما وصفه بالطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا أن البلاد حققت تقدما ملحوظا في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة.

عجز في القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم
 

وأشار أبو صدام إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي في إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية والفاكهة، إلا أن هناك فجوة في بعض السلع، من بينها القمح وبعض المحاصيل الزيتية واللحوم.

وأوضح أن احتياجات مصر من القمح كبيرة، في ظل محدودية الموارد المائية والمساحات المتاحة للزراعة الشتوية، لافتا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تنفيذ خطط للتوسع الزراعي الرأسي وزيادة الإنتاج من وحدة المساحة.

دعوة لترشيد استهلاك الخبز
 

ودعا نقيب الفلاحين المواطنين إلى ترشيد استهلاك المخبوزات، مشيرا إلى أن معدلات استهلاك القمح في مصر مرتفعة للغاية، وقال إن استهلاك نحو 20 مليون طن من القمح سنويا يعد معدلا كبيرا، خاصة مع التأكيد على أهمية الاعتدال في تناول المخبوزات.

كما تطرق إلى ملف تصدير المنتجات الزراعية، موضحا أن مصر لا تصدر بالضرورة أفضل المنتجات المتاحة محليا، وإنما يتم اختيار منتجات ومواصفات محددة تتوافق مع اشتراطات الأسواق الخارجية، من حيث الشكل والوزن والمواصفات المطلوبة.

«الدعم النقدي» للسماد.. ومطالب بتشديد الرقابة على المبيدات
 

وفيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات المدعمة، أعرب أبو صدام عن تأييده لفكرة التحول إلى الدعم النقدي، معتبرا أن هذا النظام يمنح المزارع حرية أكبر في شراء نوع السماد الذي يحتاج إليه، سواء كان اليوريا أو النترات أو غيرهما، بدلا من التقيد بنوع محدد.

وفي ملف المبيدات، أوضح أن استخدام بعض المبيدات بهدف تسريع نضج الفاكهة لا يعني بالضرورة أن المنتج أصبح ضارا، لكنه قد يؤثر على مذاقه، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف وزارة الزراعة حملاتها الرقابية على الأسواق والمزارع، مؤكدا أن حماية صحة المصريين يجب أن تأتي في مقدمة الأولويات.

نقيب الفلاحين حسين أبو صدام الطماطم القمح المحاصيل الزيتية الفلاحين

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