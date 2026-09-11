إصابات وجروح قطعية.. ضبط 4 أشخاص تعدوا على مواطن في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على أحد الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، تلقى قسم شرطة أول الفيوم بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال شخص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم.

وبسؤال المصاب، قرر نشوب مشاجرة بينه وبين 4 أشخاص بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، تعدوا خلالها عليه بالسب والضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وذلك أثناء تواجده بالقرب من محل سكنه، ما أسفر عن إصابته، ثم لاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الأربعة، وتبين أن 3 منهم لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات، كما أرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.