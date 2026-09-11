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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة وصل 11سفينة وتم تداول 13 ألف طن بضائع و 718 شاحنة و 163 سيارة، بالإضافة إلي وصول وسفر 1718 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن حركة الواردات شملت 5 سفن و4 آلاف طن بضائع و 324 شاحنة و 130 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات6 سفن و9 آلاف طن بضائع و 394 شاحنة و 33 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين POSEIDON EXPRESS والحرية؛ بينما غادرته ثلاث سفن وهى PELAGOS EXPRESS،و BRIDGE والحرية2؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن بضائع و269 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي" الحسين، و سينا،وآيلة وآور" .

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر موانئ الهيئة ميناء سفاجا ميناء نويبع

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