بالأسماء.. حركة تكليفات جديدة بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قرارات لعدد من أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعمال وكلاء بعض كليات الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، شملت القرارات

شملت القرارات الدكتور أحمد نبيل أحمد فهمى وكيلا لكلية طب الاسنان ، الدكتورة مى محمد حسن رسلان وكيلا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، الدكتور رجب عبد الظاهر على وكيلا لكلية الحقوق، الدكتورة هناء فؤاد على وكيلا لكلية التربية للطفولة المبكرة ، والدكتورة منال محمد أنور وكيلا لكلية الطب البشرى ، والدكتوروائل حسن جمعة محمد وكيلا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى،والدكتورة عبير نصر الدين صادق وكيلا لكلية التمريض ، والدكتور عبد الوهاب خليل عبد الوهاب وكيلا لكلية العلوم الصحية التطبيقية ، والدكتورة إيمان عوض عبد الكريم وكيلا لكلية العلاج الطبيعى ، والدكتورة هناء محمود محمد رمضان وكيلا لكلية الألسن ،

كما أصدر رئيس الجامعة بني سويف قرارات القيام بأعمال وكلاء الكليات

لشئون التعليم والطلاب ، شملت القرارات الدكتور محمد عبد الحكيم عبد العال وكيلا لكلية طب الاسنان ، الدكتورة عرفة سيد محمد منصور وكيلا لكلية الهندسة والدكتورة عبير أحمد عبد المنعم وكيلا لكلية الطب البشرى ، والدكتور فريد على موسى وكيلا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والدكتورة علياء عبدالله محمود وكيلا المعهد الفنى للتمريض ، والدكتورة سحر محمود عبد السلام وكيلا لكلية العلوم الصحية التطبيقية ، والدكتورة هبة محمد على عبد الحفيظ وكيلا لكلية العلاج الطبيعى ، والدكتورة هبة محمد فوزى وكيلا لكلية الألسن ،

كما أصدر رئيس الجامعة بني سويف قرارات القيام بأعمال وكلاء الكليات

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

شملت القرارات الدكتورة مها عبد القوى فهمى وكيلا لكلية طب الاسنان ،

و الدكتورحسام فتحى محمد نصار وكيلا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ،

و الدكتورمحمد سعد على فرج وكيلاً لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية ،والدكتورة هيام مصطفى عبد الله عبد اللطيف وكيل لكلية التربية للطفولة المبكرة ،

والدكتور احمد بهاء الدين محمد فريد وكيلاً لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ،

والدكتور الماحي محمد حسن حسين وكيلا لكلية العلوم الصحية التطبيقية ،

والدكتورة ايمان وجدى محمود وكيلا لكلية العلاج الطبيعي ، والدكتور عادل نجدى متولى عبد العظيم وكيلا لكلية الألسن