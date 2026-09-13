المشكلة فين.. شوبير يطالب بحلول عاجلة لعودة الجماهير إلى مدرجات الدوري

وجه الإعلامي أحمد شوبير نداءً إلى المسؤولين عن كرة القدم والرياضة المصرية، من أجل بحث أسباب عزوف الجماهير عن حضور مباريات الدوري المصري الممتاز، والعمل على إيجاد حلول تعيد الجماهير إلى المدرجات.

شوبير

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه «الناظر»: «عندنا مشكلة كبيرة في الدوري المصري، وهي مشكلة بالفعل، لإن مفيش كورة بدون جمهور، وكرة القدم أصبحت صناعة».

وأضاف: «هنا أنا بوجه نداء لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة، والأستاذ أحمد دياب، لازم نقعد ونشوف إيه مشكلة غياب الجماهير عن المدرجات، هل الأسعار؟ هل صعوبات الدخول؟ هل صعوبة الحجز؟ هل عدم السماح بدخول أكل وشرب؟ لازم نتناقش ونوصل لحلول».

وتابع شوبير: «النهاردة في الدوري مباريات قليلة جدًا من 10 مباريات بيحضر فيهم جماهير، وبيكون عدد محدود، وحتى مباريات الأهلي والزمالك هي مجموعة محددة».

وأشار إلى أن الحضور الجماهيري في عدد من الدوريات العربية أصبح أكبر، قائلًا: «النهاردة أنا عندي صور من كل الدوريات العربية، الجزائري والليبي والسعودي وغيرهم، الملاعب كاملة العدد».

وطالب شوبير بالابتعاد عن تشكيل اللجان والاكتفاء باتخاذ قرارات عملية لحل الأزمة، قائلًا: «وأرجوكم بلاش لجان، لازم أشوف قرارات».

كما انتقد استمرار التعامل مع تذاكر المباريات بالشكل التقليدي، متسائلًا: «أنا عايز أفهم ليه بنقطع تذكرة لحد دلوقتي؟ الدنيا كلها أون لاين خلاص».

واختتم أحمد شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة مناقشة أسباب عزوف الجماهير المصرية عن حضور المباريات، خاصة مع وجود ملاعب حديثة، قائلًا: «وفين استاد العاصمة التحفة المعمارية؟ عزوف الجماهير المصرية عن المدرجات أمر عجيب وغريب يستحق المناقشة».