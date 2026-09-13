قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفعة سينمائية لإسرائيل من قلب البندقية .. فيلم «نازا» يفوز بجائزة ويوثق اتهامات بقتل مدنيين في غزة
الطيران اليمني يشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في تعز والبيضاء والساحل الغربي
في أولى جولاته بالعام الجديد| وزير التعليم: المعلم هو الأساس.. وانتظام الحضور والتقييمات ركيزة النجاح
مدبولي يتفقد مركز التحكم والسيطرة بورش مونوريل غرب النيل
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح «صالحة وأخواتها» .. فيديو
تعالوا زوروه.. سعد الصغير يناشد زملاءه الوقوف بجانب عازف أورج بعد تدهور حالته الصحية
اختفاء إسرائيل من على الخريطة.. استطلاع «معاريف» يكشف مخاوف صادمة على وجود الدولة
ممر شرفي وطبل بلدى لاستقبال مدير مدرسة برقطا الإعدادية في أول يوم دراسي
جولات ميدانية للقيادات التعليمية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات بفرحة وسعادة بين الطلاب والمعلمين
مدرب الجيش الرواندي يكشف نقاط قوة الزمالك قبل الصدام الإفريقي
بعد نجاح تطبيق الموبايل..كل ما تريد معرفته عن تسهيلات الضرائب العقارية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. كم وصل عيار 21؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية البريطانية: سفينة تتعرضت لإصابة بمقذوف أثناء إبحارها في مضيق هرمز

البحرية البريطانية: سفينة تتعرضت لإصابة بمقذوف أثناء إبحارها في مضيق هرمز
البحرية البريطانية: سفينة تتعرضت لإصابة بمقذوف أثناء إبحارها في مضيق هرمز
أ ش أ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف لم تعرف هويته أثناء إبحارها في مضيق هرمز، في واقعة أضافت مزيدًا من القلق إلى مشهد الملاحة المضطرب في هذا الممر الاستراتيجي.

وأظهرت المعطيات - نُشرت في بيان للهيئة - أن الهجوم وقع في "المسار العماني" من مضيق هرمز، قرب جزيرة "الخيل" وبمحاذاة جزيرة "مسندم"، وهي جزيرة صغيرة تعد من المناطق التابعة لمحافظة مسندم العمانية، التي تتبع لها جزر عدة في المنطقة.

ولم تتضح طبيعة السفينة، ولا لمن تعود ملكيتها، وكذلك لا معلومات حتى الآن عن حمولتها، كما لم يتضح بعد الطرف الذي نفذ الهجوم.

ولم تصدر أي معطيات فورية عن الحالة التي عليها أفراد الطاقم، أو حجم الخسائر المادية التي لحقت بالسفينة، أو مدى التأثير البيئي المحتمل، في وقت لا تزال فيه المعلومات المتاحة محدودة.

ويشكل مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتصدير النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة نحو الأسواق العالمية، وقد ألقت الاضطرابات المتكررة فيه بظلالها على الاقتصاد العالمي.

هيئة عمليات ⁠التجارة البحرية البريطانية UKMTO مضيق هرمز الممر الاستراتيجي جزيرة الخيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

الاهلي

تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة

إنجازات متعددة .. عمومية «طائرة الجيزة» تعتمد الميزانية وتشيد بأداء مجلس الإدارة | صور

ترشيحاتنا

آيفون

صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة للتحويل بين الكليات

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

بالصور

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

بفستان أحمر جريء .. بسمة بوسيل تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام | شاهد

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد