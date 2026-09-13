البحرية البريطانية: سفينة تتعرضت لإصابة بمقذوف أثناء إبحارها في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف لم تعرف هويته أثناء إبحارها في مضيق هرمز، في واقعة أضافت مزيدًا من القلق إلى مشهد الملاحة المضطرب في هذا الممر الاستراتيجي.

وأظهرت المعطيات - نُشرت في بيان للهيئة - أن الهجوم وقع في "المسار العماني" من مضيق هرمز، قرب جزيرة "الخيل" وبمحاذاة جزيرة "مسندم"، وهي جزيرة صغيرة تعد من المناطق التابعة لمحافظة مسندم العمانية، التي تتبع لها جزر عدة في المنطقة.

ولم تتضح طبيعة السفينة، ولا لمن تعود ملكيتها، وكذلك لا معلومات حتى الآن عن حمولتها، كما لم يتضح بعد الطرف الذي نفذ الهجوم.

ولم تصدر أي معطيات فورية عن الحالة التي عليها أفراد الطاقم، أو حجم الخسائر المادية التي لحقت بالسفينة، أو مدى التأثير البيئي المحتمل، في وقت لا تزال فيه المعلومات المتاحة محدودة.

ويشكل مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتصدير النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة نحو الأسواق العالمية، وقد ألقت الاضطرابات المتكررة فيه بظلالها على الاقتصاد العالمي.