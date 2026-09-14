حركة تكليفات جديدة بملف أملاك الدولة في مطروح

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، حركة تكليفات جديدة داخل منظومة أملاك الدولة بالمحافظة، في إطار العمل على تطوير الأداء ورفع معدلات الإنجاز في ملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة.

وشملت التكليفات تعيين محمد جابر عبدالله مديرًا عامًا لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، إلى جانب تكليف حمزة صقر عبد الحميد رحومة مديرًا لإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

كما تضمنت الحركة تكليف محمد سلامة محمد حسين عضوًا قانونيًا بالديوان العام لمباشرة أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة، فضلًا عن تكليف أحمد محمد صفوت أحمد مسؤولًا عن منظومة تقنين الأراضي بديوان عام المحافظة.

وتأتي التكليفات الجديدة بهدف دعم منظومة العمل بملف أملاك الدولة، وتسريع إجراءات التقنين، ودفع أعمال استرداد الأراضي، إلى جانب متابعة الملفات القائمة والعمل على الانتهاء منها، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات القانونية أمام المواطنين.

ووجه محافظ مطروح بأهمية المتابعة المستمرة لملفات أملاك الدولة، وسرعة التعامل مع المعوقات، ورفع معدلات الإنجاز، بما يضمن حسن إدارة أراضي الدولة والحفاظ عليها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.