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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال بعد الفوز على المحلة: لا توجد مباراة سهلة.. والزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر

معتمد جمال
معتمد جمال
علا محمد

قال معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب الفوز على غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز، إنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «هذه أول مباراة لنا خارج ملعبنا، وأشكر الجماهير التي ساندت الفريق، وأهديها الفوز، والفريق يسير بخطى جيدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري، باستثناء مباراة الاتحاد السكندري التي تعادلنا فيها في الجولة الأولى».

وواصل معتمد جمال: «الفريق خاض 4 مباريات رسمية خلال 12 يومًا، وهو ما أدى إلى انتقال حالة اللاعبين من عدم الجاهزية إلى الإجهاد البدني».

وأضاف: «قد لا يلاحظ المشجع العادي هذه الأمور، لكنني أرى جيدًا أين تكمن المشكلة، وفي الوقت نفسه لا أستطيع تغيير هذه الظروف، ولذلك أؤكد دائمًا أن الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز».

وتابع: «لاعبو الزمالك يبذلون مجهودًا كبيرًا جدًا، وفي حدود إمكانياتهم البدنية، وأؤكد على الجانب البدني لأنني أمتلك أفضل اللاعبين في مصر».

وواصل المدير الفني قائلًا: «وصلنا إلى مستوى بدني مرضٍ، وبعد فترة الراحة سنعمل على الاستشفاء البدني، ونبدأ الاستعداد لمباريات الدوري بعد فترة التوقف».

وأضاف معتمد جمال: «كانت لدي مشكلة تتمثل في أن غزل المحلة لديه جهاز فني جديد بقيادة خالد جلال، وبالتالي من الطبيعي أن تتغير طريقة اللعب، ولكنني تابعت المنافس كنظام يضم مجموعة من اللاعبين، وليس من خلال طريقة اللعب فقط».

واختتم المدير الفني قائلًا: «سنحاول البحث عن أفضل العناصر في قطاع الناشئين من أجل دعم الفريق، لأن غياب لاعبين بسبب الإصابة يؤثر في الفريق، مثل محمد السيد وإيشو، اللذين غابا عن مباراة اليوم».

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول مسابقة الدوري.

معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك مسابقة الدوري الممتاز الدوري

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