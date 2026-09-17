قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات روسيا بلا مفاجآت متوقعة.. الكرملين يترقب رسالة الناخبين
رضا عبد العال: رحيل بيزيرا عن الزمالك بأقل من 10 ملايين دولار لا قيمة له
مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب
إدارة ترامب تخطط لبيع حزمة ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار
الأوضاع في قطاع غزة.. انهيار مبانٍ فوق النازحين واستمرار الأزمة الإنسانية
وفاة أكثر من 1000 طفـــل جراء تفشي الحصبة في بنجلاديش
أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة
استكمال محاكمة المتهمين بدهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. بعد قليل
تراجع عدد سفن شحن ​البضائع العابرة لمضيق هرمز إلى ثلاث فقط
الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة
أشرف البقاع..المفتي: حرمة البلد الحرام أسمى من أن تطالها صراعات البشر
«ترامب» يُهاجم الديمقراطيين في نورث كارولاينا ويتهمهم بالتساهل مع الجريمة والشيوعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولار بكام.. أسعار العملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

سعر العملات
سعر العملات
منار عبد العظيم

تواصل أسعار العملات الأجنبية والعربية تحركاتها أمام الجنيه المصري، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف، خاصة العملات الرئيسية التي ترتبط بها العديد من التعاملات التجارية والاستثمارية

 ورصد برنامج صباح البلد أسعار العملات اليوم وجاءت كالتالي:

وتأتي أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي في مقدمة العملات التي تحظى باهتمام المتعاملين، سواء لمتابعة حركة السوق أو لتحديد تكلفة التعاملات المرتبطة بالاستيراد والسفر والتحويلات المالية.

أسعار صرف العملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 60.14 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 70.19 جنيه للشراء و70.51 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي إلى نحو 13.88 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 14.19 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة، بينما تمثل الأسعار المنشورة مؤشرًا لحركة العملات أمام الجنيه خلال فترة التحديث. وتظهر أحدث البيانات الرسمية تفاوتات محدودة بين أسعار الشراء والبيع وفق البنك وتوقيت التحديث.

سعر الدولار أمام الجنيه

يواصل الدولار الأمريكي تصدر قائمة العملات الأكثر بحثًا ومتابعة في السوق المصرية، نظرًا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الخارجية والاستيراد، إلى جانب ارتباطه بالعديد من السلع والخدمات التي تتأثر بتغيرات سعر الصرف.

وسجل الدولار وفق الأسعار محل الرصد 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، فيما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري المستوى نفسه تقريبًا عند 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو والجنيه الإسترليني

جاء سعر اليورو عند مستوى 60.14 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني 70.19 جنيه للشراء و70.51 جنيه للبيع.

وتعد العملتان من أبرز العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصرية، كما تتأثر حركتهما محليًا بالتغيرات التي تطرأ على أسعارهما في الأسواق العالمية، إلى جانب حركة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 13.88 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.19 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع.

وتحظى أسعار الريال السعودي باهتمام كبير من المواطنين، خاصة مع ارتباط العملة السعودية بحركة السفر والتحويلات والتعاملات المالية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

عوامل تسعير العملات

تتأثر أسعار العملات أمام الجنيه المصري بعدد من العوامل الاقتصادية والمصرفية، ويأتي في مقدمتها حركة العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل السوق.

كما تؤثر تدفقات النقد الأجنبي في حركة أسعار الصرف، وتشمل مصادر النقد الأجنبي إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس، إلى جانب حصيلة الصادرات وغيرها من مصادر العملة الأجنبية.

وتلعب حركة التجارة الخارجية دورًا في تحديد الطلب على العملات الأجنبية، إذ يؤدي ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد إلى التأثير في حركة سعر الصرف، وفقًا لظروف السوق ومستويات المعروض من العملات.

أسعار الفائدة وتأثيرها على حركة العملات

تعد أسعار الفائدة من العوامل المؤثرة في أسواق العملات، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث تتابع الأسواق قرارات البنوك المركزية بشأن معدلات الفائدة وما يترتب عليها من تأثيرات في حركة العملات والاستثمارات.

وشهدت الأسواق العالمية تحركات في الدولار خلال تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026 عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على حركة العملة الأمريكية عالميًا.

حركة الدولار عالميًا

تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية في حركة الدولار أمام العملات الأخرى، كما تنعكس بعض هذه التحركات على الأسواق المحلية، خاصة مع الدور الرئيسي للعملة الأمريكية في التجارة الدولية.

وتتابع الأسواق كذلك بيانات التضخم والنمو والقرارات النقدية الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى، باعتبارها من العوامل التي يمكن أن تؤثر في اتجاهات العملات خلال الفترات المختلفة.

 

العملات العملات اليوم العملات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيخ الأزهر

فرصة عمل لـ«الخريجات».. الأزهر يعلن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

حسن شحاتة

أهملتني في مرضي وأساءت معاملتي.. ماذا قال حسن شحاتة في بلاغه ضد زوجته الثانية؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

ترشيحاتنا

سعر العملات

الدولار بكام.. أسعار العملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الضرائب العقارية

الضرائب العقارية تتيح تصحيح الإقرار والطعن على التقييم

بالصور

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

للمناعة ولمرضى السكر.. تعرف على فوائد الجوافة

تعرف على فوائد الجوافة
تعرف على فوائد الجوافة
تعرف على فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد