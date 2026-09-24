رئيس شعبة المخابز: ارتفاع سعر الدقيق 25%.. ونراجع أسعار العيش السياحي والفينو مع التموين

كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل تأثير ارتفاع أسعار الدقيق على أسعار الخبز السياحي والفينو، مشيرًا إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع من نحو 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 25%.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس»، أن هذه الزيادة في تكلفة الدقيق من الطبيعي أن تنعكس على أسعار الخبز السياحي والفينو، مؤكدًا أن الشعبة تعمل على وضع أسعار استرشادية للمخابز خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز: «ارتفاع سعر طن الدقيق من 17 ألفًا إلى 21 ألف جنيه، طبيعي ينعكس على أسعار الخبز السياحي والفينو».

وأضاف: «زيادة سعر الدقيق وصلت إلى حوالي 25%، وإحنا بنحاول قدر الإمكان نوزع الزيادة على الأسعار».

وأشار إلى أن الخبز السياحي والفينو يخضعان لآليات السوق والعرض والطلب، موضحًا أن الأسعار الجديدة لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن، وأن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع وزير التموين لمراجعة الأسعار في ضوء الزيادة الأخيرة في تكلفة الدقيق.

وتابع: «لسه هنلتقي بوزير التموين الأسبوع المقبل لمراجعة الأسعار في ضوء ارتفاع تكلفة الدقيق».

وأوضح غراب أن الشعبة تسعى إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، قائلًا: «إحنا بنحاول نحط توازن بين الأسعار الحالية والأسعار السابقة، ولازم نراجع الوزارة قبل تحديد الأسعار الجديدة».

وفيما يتعلق بالخبز المدعم، تختلف آلية التسعير عن الخبز السياحي والفينو، إذ يتم تحديد الأوزان والأسعار الخاصة به من جانب وزارة التموين، مع التزام المخابز بالأسعار المقررة.

وشدد رئيس الشعبة على أهمية الرقابة على الأسواق والمخابز خلال الفترة الحالية، لضمان تناسب أي زيادة في أسعار الخبز مع الزيادة الفعلية في تكاليف الإنتاج.