تحرير 20 محضرا للمخالفات بمخابز قرى منوف خلال حملة تموينية مفاجئة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بقري، كفر فيشا، وفيشا الكبرى، وهيت، وعزبة مخالي، وعزبة زعزع، أسفرت عن تحرير 20 محضر لعدم الالتزام بمواعيد الإنتاج والتشغيل، ونقص وزن الأرغفة، وعدم نظافة أدوات العجين، ومخالفة المواصفات القانونية، وعدم وجود سجلات التفتيش، فضلاً عن عدم الإعلان عن مواعيد الإنتاج والتشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، استمرار الحملات التموينية المكثفة على المخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات ومواعيد التشغيل المقررة، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام منظومة إنتاج الخبز المدعم