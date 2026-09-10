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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام الحضري: ده مش الأهلي خالص.. فرقتين القمة في مصر مبيلعبوش كورة

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

انتقد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، مستوى الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأداء الحالي لا يليق باسم النادي أو تطلعات جماهيره، كما وجه انتقادات إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن قطبي الكرة المصرية يقدمان مستويات غير مقنعة حتى الآن.

وقال الحضري، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «الدوري لسه بدري، بس ده مش الأهلي خالص، جماهير الأهلي متقبلش إن يكون ده الأداء بتاع الفريق ولا شكل ولا أي حاجة في الفريق».

وأضاف: «زي الزمالك بالظبط، لا شكل ولا لون بردو، فرقتين القمة في مصر مبيلعبوش كورة ولا موجودين».

وجاءت تصريحات عصام الحضري عقب تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهر الأهلي بمستوى أقل من المتوقع خلال المباراة، حيث واجه صعوبة في فرض سيطرته على مجريات اللعب وتهديد مرمى المقاولون بالشكل الكافي، قبل أن ينجح في إدراك التعادل.

ويعد التعادل أمام المقاولون أول تعثر للأهلي في مشواره بالدوري هذا الموسم، بعدما حقق الفريق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى أمام إنبي وزد وسموحة.

ورغم استمرار الأهلي في المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، فإن الأداء الذي قدمه الفريق أمام المقاولون فتح باب الانتقادات، خاصة مع مطالبة الجماهير بتحسن المستوى خلال المباريات المقبلة.

وتأتي تصريحات الحضري في ظل حالة من الترقب حول قدرة الأهلي، بقيادة المدير الفني حسين عموتة، على استعادة مستواه وتحقيق النتائج والأداء المنتظرين خلال الفترة المقبلة.

عصام الحضري الأهلي اداء لاعبي الاهلي الزمالك

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