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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الصحة العالمية» تؤكد ضرورة الاستعداد لأي جائحة.. وحسام عبد الغفار: كورونا علمتنا أهمية التأهب المبكر

الدكتور حسام عبد الغفار
الدكتور حسام عبد الغفار
محمود محسن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد بشكل مستمر أهمية الاستعداد والتأهب للتعامل مع الجوائح والأمراض المعدية، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن المنظمة يتم التعامل معها أحيانًا بصورة مفاجئة أو تثير القلق لدى المواطنين.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الهدف من هذه التصريحات هو توجيه رسالة إلى دول العالم بضرورة الاستعداد الجيد لأي جائحة محتملة، وعدم انتظار ظهور الخطر حتى تبدأ الاستجابة له.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن جائحة كورونا أكدت أهمية الاستعداد المسبق والتأهب للتعامل مع الأوبئة، لافتًا إلى أن بعض الدول قد تتراجع لديها حالة الاستعداد بعد انتهاء الجائحة، وهو ما يستدعي استمرار اليقظة والتعامل المبكر مع أي مؤشرات لانتقال الأمراض.

وشدد على أهمية التنبه المبكر ومتابعة الأمراض المعدية، خاصة في ظل سرعة انتقال بعض الأمراض بين الدول، مؤكدًا أن الاستعداد المستمر يمثل أحد أهم عوامل الحد من تداعيات أي تفشٍ صحي محتمل.

وأضاف عبد الغفار أن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن إمكانية حدوث جائحة مستقبلية، وهو ما يستوجب الاستعداد لها بصورة جيدة، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ صحي.

حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية الجوائح المواطنين

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