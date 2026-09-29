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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«القاهرة الجديدة» تحذر القائمين على المولات والكومبوندات بشأن الفعاليات

تحذير من جهاز مدينة القاهرة الجديدة
تحذير من جهاز مدينة القاهرة الجديدة
آية الجارحي

وجه جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة تنبيهًا مهمًا إلى القائمين على المولات والكومبوندات بالمدينة، بشأن الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لإقامة الفعاليات والحفلات، والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة قبل تنفيذ أي أنشطة.

وأكد الجهاز ضرورة عدم إقامة زيارات أو حفلات أو فعاليات إلا بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

 

إجراءات وضوابط إقامة الفعاليات

وشدد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على ضرورة الرجوع إلى الجهاز والجهات المختصة للحصول على الموافقات المطلوبة، مع استيفاء موافقات الحماية المدنية والمرور وسداد قيمة الإشغال المقررة.

قبل الفعالية بـ3 أيام عملا

أوضح الجهاز أن طلب الحصول على الموافقة يجب تقديمه قبل موعد الفعالية بـ3 أيام عمل على الأقل.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وحذر الجهاز من مخالفة الضوابط المنظمة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.

كما شدد على أن يتم ازالة الإشغالات المخالفة فورًا حال عدم الالتزام، وذلك وفقًا لأحكام المادة 17 من اللائحة العقارية.

القاهرة الجديدة المولات الكومبوندات الإشغالات

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