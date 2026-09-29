قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر
فانس: نعتقد أن المرشد الإيراني لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية
نائب ترامب: هناك مجال للتوصل لاتفاق مع إيران بشرط واحد
سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار
روسيا تحذر من رد نووي على أي حصار لكالينينجراد
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. هل نشهد سقوط أمطار؟
لا نية لرحيله.. الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح
الرئيس السيسي يهنئ ألمانيا بذكرى يوم الاتحاد
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم
خاطئة ومضللة.. هيئة الدواء تشن حملات علي الإعلانات غير المرخصة| صور
تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

العزازي: التعاون الثقافي بين مصر والصين أحد أبرز أوجه العلاقات التاريخية بين البلدين

الأمين العام للأعلى للثقافة
الأمين العام للأعلى للثقافة
جمال عاشور

شارك الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، في فعاليات "الحوار العالمي حول الدراسات الصينية: دورة الدول العربية"، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، بمشاركة نحو 140 ممثلًا وباحثًا من الصين والدول العربية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الأكاديمية والثقافية والإعلامية.

وأكد العزازي، خلال كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يحمل دلالة تاريخية بالغة الأهمية، لتزامنه مع الاحتفال بمرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه المسيرة تجسد عقودًا من الثقة المتبادلة والاحترام المشترك والتعاون، الذي اتسعت آفاقه ليشمل مجالات الثقافة والمعرفة والتعليم والتنمية.

وأوضح أن العلاقات بين مصر والصين، وبين الصين والعالم العربي، لم تعد تقتصر على الشراكات الاقتصادية والسياسية، وإنما أصبحت الثقافة أحد أهم جسور التقارب، ووسيلة لترسيخ الحوار بين الحضارات وتعميق الفهم المتبادل بين الشعوب.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة إن التعاون الثقافي بين مصر والصين يمثل أحد أبرز أوجه العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، موضحًا أن جسور هذه العلاقات تعود إلى عام 1956، عندما أصبحت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية شهدت منذ ذلك التاريخ تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياحية، وأصبحت الثقافة جسرًا راسخًا للتواصل بين الشعبين، لافتًا إلى أن عام 2026 يشهد الاحتفال بمرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وتطرق العزازي إلى صور التعاون الثقافي المصري الصيني، والتي تشمل إقامة الأسابيع الثقافية والمهرجانات الفنية والفعاليات السياحية والمعرفية، مؤكدًا إيمان المجلس الأعلى للثقافة بأن المعرفة تمثل الطريق الأقصر إلى بناء الثقة بين الأمم، وأن الحوار الثقافي القائم على الاحترام المتبادل هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التعاون وصياغة مستقبل أكثر توازنًا وانفتاحًا.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن المجلس الأعلى للثقافة وقع في مايو 2026 بروتوكول تعاون مشترك مع المركز الصيني العربي لدراسات التعاون الثقافي، في إطار تعزيز آفاق التعاون الثقافي والسياحي بين مصر والصين، ودعم دور المؤسسات الثقافية المصرية في توسيع مجالات الإبداع والتبادل الحضاري.

ولفت إلى إمكانية أن يشهد التعاون المصري الصيني خلال السنوات المقبلة توسعًا في مجالات جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للتبادل الثقافي، من بينها إطلاق منصات بحثية مشتركة وتفعيل برامج للإقامات الفنية والبحثية بين البلدين، بما يتيح للمفكرين والباحثين والشباب فرصًا للإقامة والعمل الميداني داخل المؤسسات الثقافية والجامعات، بما يسهم في إثراء تجاربهم وتعميق الفهم المتبادل بين المجتمعين.
وأكد الأمين العام أن المجلس الأعلى للثقافة ينظر إلى هذه الدورة باعتبارها منصة فكرية تجمع الباحثين والأكاديميين وصناع القرار من الجانبين العربي والصيني، لتبادل الرؤى والخبرات، وبحث سبل تطوير الدراسات الصينية في العالم العربي وتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي.

وتسعى فعاليات "الحوار العالمي حول الدراسات الصينية: دورة الدول العربية" ، التي تستمر حتى 30 سبتمبر، إلى تعزيز التبادل الدولي في مجال الدراسات الصينية، وتعميق التفاهم والتعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية والعربية، من خلال الدراسات الصينية بوصفها جسرًا للحوار والتواصل بين الثقافات والحضارات.

الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الحوار العالمي حول الدراسات الشخصيات الأكاديمية الثقافية والإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

ترشيحاتنا

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

جانب من التغطية

جزء مالي وجزء عيني.. محمد السنافيري يكشف تفاصيل مزايا العاملين بالمناطق النائية

الذهب والدولار

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

بالصور

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد