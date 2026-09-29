هيئة الكتاب تستعد لافتتاح الدورة التاسعة لمعرض دمنهور بمشاركة 25 دار نشر

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، لافتتاح الدورة التاسعة لمعرض دمنهور للكتاب، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.



وتقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل، بمشاركة 25 دار نشر مصرية، من بينها قطاعات وزارة الثقافة، في إطار خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب للتوسع في إقامة المعارض بالمحافظات، وإتاحة الكتاب للجمهور خارج القاهرة، ودعم حركة النشر والوصول إلى القراء في مختلف المحافظات.



ويقدم المعرض لجمهور محافظة البحيرة مجموعة متنوعة من إصدارات دور النشر المشاركة، تشمل مجالات الأدب والرواية والشعر والدراسات الفكرية والتاريخية، إلى جانب كتب الأطفال والكتب المعرفية، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات واقتناء الكتب بأسعار مناسبة.



ويصاحب فعاليات المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، يتضمن عددًا من الندوات واللقاءات التي تناقش قضايا الفكر والأدب والثقافة، إلى جانب فقرات وعروض فنية تستهدف جمهور المعرض من مختلف الأعمار، كما يشهد تنظيم برنامج خاص للطفل، يضم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل التفاعلية، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على القراءة والإبداع، وتقديم محتوى ثقافي وترفيهي مناسب لهم على مدار أيام المعرض.

ويأتي تنظيم الدورة التاسعة لمعرض دمنهور للكتاب ضمن أجندة المعارض التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب في عدد من المحافظات، بهدف تعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية، وخلق مساحات جديدة للتواصل المباشر بين الناشرين والقراء.



كما يمثل المعرض فرصة أمام أبناء دمنهور ومحافظة البحيرة للتعرف على إصدارات قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المصرية المشاركة، في ظل استمرار الهيئة في دعم صناعة النشر وتشجيع القراءة، من خلال تنظيم المعارض التي تستهدف شرائح مختلفة من الجمهور.



ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة عشرة أيام، بما يتيح للجمهور زيارة الأجنحة والاستفادة من تنوع الإصدارات والاختيارات المتاحة طوال فترة انعقاده.



وتحرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على إقامة معارض الكتاب بالمحافظات باعتبارها إحدى أدوات نشر الثقافة والوصول إلى القراء في مختلف المناطق، إلى جانب دعم الناشرين المصريين وإتاحة إصداراتهم لجمهور جديد.