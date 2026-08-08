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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ المرحلة التاسعة لتوصيل التيار الكهربائي بامتداد النرجس

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

يواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة تنفيذ أعمال المرحلة التاسعة لتوصيل التيار الكهربائي الدائم لقطع الأراضي بمنطقة امتداد النرجس بمشروع "بيت الوطن"، وذلك وفقًا لخطة العمل والجداول الزمنية المحددة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستكمال أعمال البنية الأساسية ودعم خطط التنمية العمرانية بمختلف المدن الجديدة.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استمرار الجهاز في تنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي الدائم بامتداد النرجس، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لاستكمال منظومة المرافق والبنية الأساسية بالمنطقة، بما يسهم في دفع معدلات التنمية وتحقيق المستهدفات العمرانية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان وملاك قطع الأراضي.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن المرحلة التاسعة تشمل عددًا من قطع الأراضي بالمناطق G وC وK، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على استكمال الأعمال طبقًا للبرنامج التنفيذي، مشيرًا إلى أن قطع الأراضي المدرجة ضمن المرحلة التاسعة تشمل:

أولًا: المنطقة G: وتشمل قطع الأراضي ذات الأرقام من (4 إلى 11)، ومن (14 إلى 17)، ومن (36 إلى 47)، ومن (100 إلى 109).

ثانيًا: المنطقة C: وتشمل قطع الأراضي ذات الأرقام من (25 إلى 38)، ومن (50 إلى 56).

ثالثًا: المنطقة K: وتشمل قطع الأراضي ذات الأرقام (50 و51)، ومن (72 إلى 82).

وطالب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ملاك قطع الأراضي المدرجة ضمن المرحلة التاسعة بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ واستكمال أعمال توصيل التيار الكهربائي الدائم، ودعم جهود استكمال البنية الأساسية بمنطقة امتداد النرجس – بيت الوطن.

بيت الوطن النرجس التيار الكهربائي الأراضي

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