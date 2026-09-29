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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار البنزين في إسرائيل تسجل مستوى قياسيا جديدا

البنزين في إسرائيل
البنزين في إسرائيل
أ ش أ

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأقصى لسعر بنزين أوكتان 95 الخاضع للرقابة الحكومية في محطات الخدمة الذاتية، اعتبارا من الخميس الأول من أكتوبر المقبل، بمقدار 0.52 شيكل للتر، ليصل إلى مستوى قياسي عند 8.27 شيكل للتر. "الدولار يساوى 3.066 شيكل"

ويأتي الارتفاع رغم خفض ضريبة الإنتاج على البنزين بمقدار 0.50 شيكل للتر في وقت سابق من سبتمبر، في خطوة أسهمت في الحد من الزيادة التي كانت ستطرأ على أسعار الوقود.

وأوضحت الوزارة أن السعر الجديد يتضمن التعديل المرتبط بضريبة الإنتاج، التي جرى خفضها بموجب أمر مؤقت يسري من 7 سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر 2026.

وأشارت إلى أن الزيادة في أسعار البنزين جاءت أيضاً تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق الدولية، إلى جانب صعود الدولار بنحو 3% مقابل الشيكل، ما انعكس على تكلفة استيراد الوقود في إسرائيل.

وكان سعر بنزين أوكتان 95 قد ارتفع في الشهر الماضي بمقدار 0.16 شيكل للتر، ليصل إلى 8.25 شيكل، وهو المستوى الذي عادل أعلى سعر تاريخي مسجل في سبتمبر 2012. إلا أن أمراً مؤقتاً أصدره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لخفض ضريبة الإنتاج أدى إلى تراجع السعر الفعلي إلى 7.75 شيكل للتر.

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر الدولار مقابل الشيكل بنسبة 1.088% اليوم إلى 3.066 شيكل للدولار، فيما واصلت العملة الإسرائيلية تراجعها في تداولات ما بين البنوك بعد الظهر، متجاوزة مستوى 3.07 شيكل للدولار للمرة الأولى منذ يوليو، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى لها في شهرين مقابل العملة الأمريكية.

ومن شأن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين أن يزيد الضغوط التضخمية في إسرائيل، إذ يرفع تكاليف النقل والشحن، ما قد ينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً في ظل ارتفاع الدولار مقابل الشيكل. ويأتي ذلك في وقت تمثل فيه أسعار الوقود أحد العوامل المباشرة المؤثرة في تكاليف المعيشة والتضخم.

وسيعقد بنك إسرائيل اجتماعه المقبل ​بشأن أسعار ​الفائدة ⁠في 21 أكتوبر المقبل، وخفض البنك سعر الفائدة ​الرئيسي 25 نقطة أساس في ​قراراته ⁠الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 3.25%.

وزارة الطاقة البنية التحتية الإسرائيلية سعر بنزين أوكتان 95

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