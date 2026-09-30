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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظة البحر الأحمر تستعد لموسم الشتاء.. رفع درجات الاستعداد وتطهير البرابخ ومخرات السيول

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجات الاستعداد والجاهزية بجميع مدن المحافظة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، والتأكد من جاهزية جميع منشآت الحماية ومسارات تصريف المياه، مع مراجعة وتطهير البرابخ أسفل الطرق السريعة ومخرات السيول وشنايش تصريف مياه الأمطار، لضمان كفاءتها وقدرتها على استيعاب وتصريف المياه خلال فترات سقوط الأمطار.

وفي هذا السياق، واصلت اللجان الميدانية أعمال المرور الدوري لمراجعة منظومة الحماية بمدينة الغردقة، برئاسة السيد محمد رياض، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبمشاركة أيمن محمد مبارك من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وعضوية ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري والمياه الجوفية، فيما تولى المهندس حسني إبراهيم أبو الوفا، مدير إدارة الأزمات والعمليات بالمدينة، رئاسة لجنة الغردقة ومتابعة تنفيذ أعمال المرور ميدانيًا داخل نطاق المدينة.

وشملت أعمال اللجنة تطهير البرابخ أسفل طريق الغردقة–رأس غارب بمنطقتي وادي بليغ ووادي عشي، بالإضافة إلى مراجعة عدد 2 بربخ أسفل الطريق الدائري الخارجي، والتأكد من خلوها من الأتربة والرواسب وأي عوائق قد تؤثر على تصريف مياه السيول.

كما شملت أعمال المرور مراجعة 3 سدود ركامية بأودية أبو ملكة وفالق الوعر وفالق السهل، إلى جانب تفقد 4 بحيرات صناعية غرب الطريق الدائري الخارجي بأودية أم ضلفا وفالق الوعر وفالق السهل وأبو ملكة، والتأكد من خلوها من أي إطماء أو عوائق، وجاهزيتها لاستيعاب مياه السيول.

كما قامت اللجنة بتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتطهير شنايش تصريف مياه الأمطار الموجودة بشوارع مدينة الغردقة، والتأكد من جاهزيتها وسرعة تصريف المياه حال سقوط الأمطار.

وتأتي أعمال المرور ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لمنشآت الحماية ومسارات تصريف السيول ومياه الأمطار، مع رصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بصورة فورية، بما يضمن جاهزية منظومة الحماية بمدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة.

وأكد الدكتور وليد البرقي استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان جاهزية جميع عناصر منظومة مواجهة السيول والأمطار وحماية المواطنين والطرق والمنشآت الحيوية.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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