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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من القيادة المركزية الأمريكية على إنتهاء عملية العزم الصلب

القيادة المركزية الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية
محمود نوفل

أكملت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات الأمريكية من قاعدة أربيل الجوية في 30 سبتمبر، مما يمثل نهاية مهمة "عملية العزم الصلب" (Operation Inherent Resolve) في العراق.

وبحسب البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية، فإن  هذه الخطوة تأتي في إطار انتقال مخطط نحو علاقة دفاعية ثنائية بين الولايات المتحدة والعراق. 

وأضاف البيان: ولا تزال قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) تمارس مهامها، حيث تتخذ الآن من الأردن مقراً لها، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمريكية مهمة مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا جنباً إلى جنب مع شركاء التحالف والحكومة السورية.

وأضاف البيان: و قد عملت قوة المهام المشتركة (CJTF-OIR) على تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة في الحرب ضد تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا، وذلك منذ أن أنشأت القيادة المركزية الأمريكية هذه الوحدة في عام 2014.

من جانبه، ذكر الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لقد أدى عشرات الآلاف من العسكريين والدبلوماسيين والموظفين المدنيين الأمريكيين مهامهم على أكمل وجه استجابةً للواجب في العراق. وبفضل عزيمتكم وتضحياتكم ومهنيتكم، لم يعد تنظيم 'داعش' يشكل تهديداً هيكلياً للأمن القومي العراقي.

وتابع: كما أصبحت قوات الأمن العراقية - بما في ذلك قوات البيشمركة وغيرها من القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق - تمتلك القدرة والقيادة والاستقلالية العملياتية للتعامل بشكل منفرد مع التهديدات التي تواجه وطنها".

كانت القوات الأمريكية وقوات التحالف قد بدأت الانسحاب من مناطق الحكومة الاتحادية في العراق في أكتوبر الماضي، كجزء من عملية انتقال توجت بإخراج الأفراد والمعدات من قاعدة أربيل الجوية في شهر سبتمبر.

وقد شكلت قاعدة أربيل الجوية، الواقعة في شمال العراق، المركز العملياتي الرئيسي لقوة المهام المشتركة (CJTF-OIR)، كما استضافت معظم القوات الأمريكية وقوات التحالف -البالغ قوامها 1500 جندي- التي كانت تدعم عمليات مكافحة تنظيم "داعش".

وزاد كوبر: "بينما نتراجع خطوة إلى الوراء ونسلم المسؤولية الأساسية الكاملة عن أمن العراق إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي الشجاع، ستظل القوات الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في أنحاء المنطقة على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات قد تنشأ من تنظيم 'داعش'.

وأتم : إن الحفاظ على اليقظة والجاهزية أمر جوهري لحماية الوطن الأمريكي وتعزيز الأمن الإقليمي".

القيادة المركزية الأمريكية العراق داعش الأردن عملية العزم الصلب

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