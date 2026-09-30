قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة
وزارة السياحة تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج للموسم المقبل
رئيس العراق: حصر السلاح بيد الدولة فقط.. واتجاه لإدماج الفصائل بالجيش
ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تأجيل اجتماع الزمالك يؤجل الحسم.. ماذا يريد حسام الزناتي أن يغيّر في قطاع الكرة؟
هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل
مؤشر الابتكار العالمي 2026.. القاهرة في المركز 86 ومصر تتقدم للمركز 83
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء
بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
رحلة جديدة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها للإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يسلم 12 عقد تقنين للمواطنين.. ونسبة التنفيذ تصل إلى 99%

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

سلّم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، 12 عقد تقنين لعدد من المواطنين، خلال مراسم أُقيمت بديوان عام المحافظة، في إطار جهود المحافظة لإنهاء ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.


جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام محافظة القليوبية، ووليد الشهاوي، رئيس مجلس مدينة بنها، وياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع المحافظ إجراءات تسليم العقود للمواطنين المستحقين.

وأكد محافظ القليوبية وصول نسبة تنفيذ عقود التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 إلى 99%، مشيرًا إلى استمرار العمل على استكمال الملفات المستوفاة للإجراءات القانونية، بما يضمن تحويل أوضاع المستحقين إلى أوضاع قانونية من خلال عقود رسمية.

وأوضح المحافظ أن القانون رقم 144 لسنة 2017 كان ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، قبل إلغائه بموجب القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا قانونيًا جديدًا للتعامل مع هذه الملفات.

وشدد حسام عبد الفتاح على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وسرعة ودقة مراجعة الملفات واستكمال الإجراءات القانونية، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن إنهاء أوضاع المواطنين وفقًا للقانون.

وأكد استمرار المحافظة في إنجاز ملفات التقنين المستوفاة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة، وفقًا للتشريعات والضوابط المنظمة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية سكرتير عام محافظة القليوبية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

يد الزمالك

بعد تعديلها.. الموعد الجديد لمواجهة الأهلي والزمالك على برونزية مونديال اليد

مهند لاشين

بالأرقام.. اتحاد الكرة يحتفي بتألق مهند لاشين مع منتخب مصر

منتخب مصر للناشئين

منتخب للناشئين يخسر أمام كولومبيا 2-1 في دورة الصداقة الدولية

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد