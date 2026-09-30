محافظ القليوبية يسلم 12 عقد تقنين للمواطنين.. ونسبة التنفيذ تصل إلى 99%

سلّم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، 12 عقد تقنين لعدد من المواطنين، خلال مراسم أُقيمت بديوان عام المحافظة، في إطار جهود المحافظة لإنهاء ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.



جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام محافظة القليوبية، ووليد الشهاوي، رئيس مجلس مدينة بنها، وياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع المحافظ إجراءات تسليم العقود للمواطنين المستحقين.

وأكد محافظ القليوبية وصول نسبة تنفيذ عقود التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 إلى 99%، مشيرًا إلى استمرار العمل على استكمال الملفات المستوفاة للإجراءات القانونية، بما يضمن تحويل أوضاع المستحقين إلى أوضاع قانونية من خلال عقود رسمية.

وأوضح المحافظ أن القانون رقم 144 لسنة 2017 كان ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، قبل إلغائه بموجب القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا قانونيًا جديدًا للتعامل مع هذه الملفات.

وشدد حسام عبد الفتاح على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وسرعة ودقة مراجعة الملفات واستكمال الإجراءات القانونية، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن إنهاء أوضاع المواطنين وفقًا للقانون.

وأكد استمرار المحافظة في إنجاز ملفات التقنين المستوفاة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة، وفقًا للتشريعات والضوابط المنظمة.