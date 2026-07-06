صانع محتوى يحمل رسائل إنسانية: الاحترام أساس العلاقة بين الرجل والمرأة

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة الإثنين من برنامج "في واحد من الناس" على قناة الحياة، الثنائي الأشهر على السوشيال ميديا محمد هشام وهيا عبد الغني، في حوار كشف كواليس النجاح والرسالة الإنسانية وراء فيديوهاتهم.

وكشف محمد هشام خلال اللقاء كيف صنع لنفسه مكانة خاصة في عالم السوشيال ميديا. وجذب آلاف المتابعين وأصبح اسمه علامة مميزة لجيل جديد يعشق البساطة والعفوية. وكيف حدث هذا وأسبابه

وقال هشام ان هناك العديد من الخلافات بين الرجل والمرأة ولا احد يقبل بفكرة التجاوز والتطاول او الضرب مشيرا الي ان بدايته لدخول عالم السوشيال ميديا كانت من باب المرأة وتناول قضاياها ومناقشة أمورها عبر السوشيال ميديا واصبح جمهوري معظمه علي السوشيال من السيدات ولكن الأمر هناك تساوي في المفتين واحاول جاهدا ان اكون متوازنا وان الاحترام هو اساس العلاقة بين الرجل والمرأة ، واغلب السيدات عندما يتحدثن عن مشكلة مع الرجل تكون من زاوية واحدة انهم غير مخطئين.

كما تناولت الحلقة عن سر تفاعل الجمهور مع فيديوهاتهم حيث انهم اصحاب رسالة.

كما فجر مفاجأة وقال محمد هشام: "هيا عبد الغني ليست زوجته في الحقيقة بينما هيا شريكته في تقديم المحتوي علي صفحاته.

ومن جانبها اكدت هيا، انها ليست زوجته وانها جميع الفيديوهات التي تحدثت عن انفصالهم وتدخل الملايين عبر السوشيال ميديا حتي يتصالحا ، كانت من ضمن المحتوي الذي يتم تقديمه وعلي الواقع وفي الحقيقية هما غير مرتبطين ، واوضحت في مرة اننا غير متزوجين.