عمرو الليثي يتناول الـ قضية التي هزت الرأى العام في واحد من الناس.. الليلة

في حلقة جديدة من برنامج "في واحد من الناس" على قناة الحياة، يتناول الإعلامي د. عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد 3 ملفات إنسانية تكشف وجوه الظلم والصبر.

الفقرة الأولى: "يا ما في الحبس مظاليم" قضية امراة عاشت اصعب لحظات عمرها بين جدران المحاكم والسجن بعد اتهامها بقتل ابنة زوجها.

فقرات حلقة واحد من الناس

ويستضيف الليثي السيدة دعاء ممدوح ابراهيم صاحبة القضية والاستاذ خالد عبد الرحمن المحامى ، وتروي "دعاء" قصتها بعد حصولها على البراءة في قضية قتل ابنتها. تتهم زوجها بأنه من أبلغ عنها، وتكشف تفاصيل الحكم بالمؤبد ومعاناتها داخل السجن وهي بعيدة عن رضيعها.

وتواجه سؤالاً صعباً: "حاسة انك ممكن تبتدي حياتك من جديد؟" فتجيب: "لا.. تعبانة". ويكشف محاميها عن "الـ3 كلمات" التي تسببت في براءتها.

الفقرة الثانية: "أم لـ15 طفل مش ولادها"

سيدة ربت أبناء زوجها كأنهم أبناؤها ولم تشعرهم يوماً أنها "زوجة أب". تتحدث عن أصعب التحديات في تربية 15 طفلاً في بيت واحد: "عايزاهم أعلى من أي حد".

الفقرة الثالثة: نموذج للكفاح

في سن الـ96 عاماً، الحاجة "سيدة عبد العليم" مازالت تعمل. لم تتزوج، وزارت النبي 4 مرات، وتحكي حلماً جميلاً. وما زالت تعمل وخصوصا انها ما اتجوزتش

وتكشف عن سر حب الجيران ودعمهم لها

ويستضيف الليثي الحاجة سيدة وايضا الحاج مصطفى محمود وزوجتة منى

ويعلن د. عمرو الليثي عن تقديم مشروع لها، لتنهي الحلقة بزغاريدها.

يذاع برنامج واحد من الناس اليوم الاحد في التاسعة والنصف مساء شاشة قناة الحياة.