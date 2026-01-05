سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو

كشفت الفنانة سهير المرشدي، عن الأصول غير المتوقعة لشغفها بالفن، مؤكدة أن نشأتها الدينية المحافظة كانت هي الدافع الأول الذي قادها إلى عالم المسرح والسينما.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، قالت المرشدي: "أنا تربيتي كلها كانت في جامع، بيتي كان جنب جامع العناني، فالجامع هو اللي حببني في الفن".

وأوضحت أنها نشأت في أسرة متدينة تتبع "الدين الوسطي"، ووجدت في أجواء الجامعة المنضبطة والمحترمة آنذاك، انعكاسًا للرقي الذي تبحث عنه، وهو ما ربطته بالفن.

وأضافت: "لقيت الحتة الوحيدة المحترمة وقتها كانت الجامع، ناس منضبطة وبتصلي في مواعيد، فعجبني قوي ده، وعملت ربط فظيع بين هذا الاحترام وهذا الرقي في المسرح وفي السينما".

وأشارت إلى أن هذه النشأة هي التي غرست بداخلها الإحساس بالمسؤولية تجاه الجمهور، قائلة: "حسيت إن المسؤولية الحقيقية إنك تبقي مسؤولة عن جمهور أو مسؤولة عن لحظة أنتِ بتعمليها".