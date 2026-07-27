جانتس: العالم أصبح لا يقف إلى جانبنا نتيجة سياسات نتنياهو

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق والسياسي المعارض البارز بيني جانتس، اليوم /الإثنين/، إنه لن يقيم إداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو في إدارة الحرب إيجابيًا، إذ يرى أنه فشل فشلًا ذريعًا في السماح بوقوع هذه الحرب أو الدخول فيها.

وأوضح جانتس- في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية- أن الجيش الإسرائيلي أظهر كفاءة عالية خلال الحرب، لكن رئيس الوزراء لا يقتصر دوره فقط على إدارة الجيش و"لكن عليه أن يهيئ الظروف والبيئة المحيطة بنا".

وأضاف: "أن الظروف حولنا بما في ذلك العالم الذي أصبح لا يقف إلى جانبنا. وهذا من إخفاقات نتنياهو وليس نجاحاته".